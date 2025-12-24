Video: Tesla-influencer laat zien hoe Full Self-Driving zorgt voor spookrijden en crash

En nu is Tesla boos, uiteraard.
Of Full Self-Driving (FSD) en andere autonome functies gaan doorbreken in Europa, hangt voor een vrij fors gedeelte af van onze RDW. Voor het zover is, kunnen we over de schutting gluren om te zien hoe FSD het in de landen doet waar het systeem wel al is toegestaan.
In China delen influencers maar wat graag hoe goed de zelfrijdende auto presteert. Daar is sinds dit jaar FSD met Level 2 autonoom rijden beschikbaar. Voor de goede orde: Level 2 betekent dat de auto zichzelf nooit mag besturen en de automobilist te allen tijde met de handen aan het stuur moet zitten, alert moet blijven en moet kunnen ingrijpen.
Eén enthousiaste influencer deelde live hoe zijn zelfrijdende Tesla door China croste op het TikTok-equivalent Douyin. In plaats van gratis reclame voor het merk van Musk zorgde zijn livestream voor nog meer kritiek op Full Self Driving.
De crash
Tijdens de rit in de Model 3 besluit de Tesla plotseling om de linkerrijbaan te nemen in plaats van de rechter. Daarmee begint de EV te spookrijden. De bestuurder heeft een seconde of zes om in te grijpen, maar laat dat na. En dan is het te laat. Een tegenligger grijpt ook niet in en de twee auto’s knallen frontaal op elkaar.
Tesla laat AI reageren
Tesla reageert niet zelf, maar laat Grok, de AI-bot van het bedrijf, reageren. Volgens de robot gaat het hier om een ”in scène gezette Tesla-crash”. De data die het merk heeft, laat zien dat de bestuurder zelf aan het rijden was en niet FSD. Tevens zou de tegenligger alleen kleine verwondingen aan de botsing hebben overgehouden. Kortom, een storm in een glas water, aldus Grok.
Zoals vaker bij AI-reacties moet je je afvragen of de informatie wel helemaal klopt. Twitteraar @shrmodelx deed dat door in contact te komen met de Chinese Tesla-influencer. Wat blijkt: in China heeft FSD nog wat updates nodig om op hetzelfde niveau te zijn als de in VS. Terwijl in het thuisland al versie 14 beschikbaar is, doen ze het in China met versie 13.2.6. Daarbij wilde het nog weleens voorkomen om te gaan spookrijden, vertelt de X-gebruiker uit eigen ervaring.
Reacties
verdebosco zegt
Heel bijzonder. Wie reed er nu op de verkeerde weghelft? Levensgevaarlijk als dit waar is.
Zo’n argument als versie 13 of 14 is toch verschrikkelijk. Alsof de hemel opengaat bij versie 14. Overheden moeten veel meer vereisen voordat zoiets kan gebeuren. Level 4 gecertificeerd bijvoorbeeld. Het alternatief: stuur vasthouden of anders naar de vluchtstrook.
Klojum zegt
Net als op je eigen PC computer kunnen software updates voor behoorlijke verbeteringen zorgen. De hemel hoeft niet meteen open te gaan, maar als dit het verschil uitmaakt tussen de linker en de rechter rijbaan, geef mij dan maar de updates.
mashell zegt
Je hebt een excuus nodig, hoeft niet de waarheid te zijn? AI kan je helpen!
Het wordt echt tijd dat mensen leren dat AI en autonoom rijden allebei nog niet rijp zijn om in de praktijk ergens voor in te zetten.
ty5550 zegt
Het systeem lijkt hier (zoals nog erg dikwijls) superhard te falen. En Tesla lijkt er zelf ook nog niet te veel in te geloven (in groot contrast met hun uitspraken hierover) gezien hun semi-autonome vloot in Austin slechts heel beperkt ingezet wordt. Maar komaan, de auto rijdt gewoon spook in een blinde bocht en je grijpt niet in.
Roel zegt
Volgens mij faalt hier niet alleen het systeem, maar ook de bestuurder. Het is nog altijd “supervised self driving”, en niet “ga maar een boek lezen terwijl de auto je rondrijdt.” Je bent als bestuurder ook wel een domme druif als je zo lang niet door hebt dat de auto zich op de verkeerde plek bevindt.
BussoGT zegt
lijkt zelfs niet of nauwelijks te remmen voor impact. Op zo’n moment zou een beetje ghost braking ook wel van pas komen
potver7 zegt
Tesla kan boos zijn, maar dit is toch een direct gevolg van de onzin die ze zelf uitkramen?
En dat Tesla niet de reactie aan AI overlaat, toont imho aan dat het ze eigenlijk geen reet kan schelen. De boete en schadeclaims komen toch wel bij die youtuber terecht, dus daar heeft het bedrijf geen last van.
baardmijt zegt
Fool Self Driving.