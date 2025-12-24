Video: Tesla-influencer laat zien hoe Full Self-Driving zorgt voor spookrijden en crash

En nu is Tesla boos, uiteraard.

Of Full Self-Driving (FSD) en andere autonome functies gaan doorbreken in Europa, hangt voor een vrij fors gedeelte af van onze RDW. Voor het zover is, kunnen we over de schutting gluren om te zien hoe FSD het in de landen doet waar het systeem wel al is toegestaan.

In China delen influencers maar wat graag hoe goed de zelfrijdende auto presteert. Daar is sinds dit jaar FSD met Level 2 autonoom rijden beschikbaar. Voor de goede orde: Level 2 betekent dat de auto zichzelf nooit mag besturen en de automobilist te allen tijde met de handen aan het stuur moet zitten, alert moet blijven en moet kunnen ingrijpen.

Eén enthousiaste influencer deelde live hoe zijn zelfrijdende Tesla door China croste op het TikTok-equivalent Douyin. In plaats van gratis reclame voor het merk van Musk zorgde zijn livestream voor nog meer kritiek op Full Self Driving.

De crash

Tijdens de rit in de Model 3 besluit de Tesla plotseling om de linkerrijbaan te nemen in plaats van de rechter. Daarmee begint de EV te spookrijden. De bestuurder heeft een seconde of zes om in te grijpen, maar laat dat na. En dan is het te laat. Een tegenligger grijpt ook niet in en de twee auto’s knallen frontaal op elkaar.

Tesla laat AI reageren

Tesla reageert niet zelf, maar laat Grok, de AI-bot van het bedrijf, reageren. Volgens de robot gaat het hier om een ”in scène gezette Tesla-crash”. De data die het merk heeft, laat zien dat de bestuurder zelf aan het rijden was en niet FSD. Tevens zou de tegenligger alleen kleine verwondingen aan de botsing hebben overgehouden. Kortom, een storm in een glas water, aldus Grok.

Zoals vaker bij AI-reacties moet je je afvragen of de informatie wel helemaal klopt. Twitteraar @shrmodelx deed dat door in contact te komen met de Chinese Tesla-influencer. Wat blijkt: in China heeft FSD nog wat updates nodig om op hetzelfde niveau te zijn als de in VS. Terwijl in het thuisland al versie 14 beschikbaar is, doen ze het in China met versie 13.2.6. Daarbij wilde het nog weleens voorkomen om te gaan spookrijden, vertelt de X-gebruiker uit eigen ervaring.