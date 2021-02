Zo ziet de wagen van AlphaTauri eruit in 2021 - Autoblog.nl

AlphaTauri trekt het doek van de AT02, waarin Pierre Gasly en Yuki Tsunoda dit jaar hun kunsten mogen vertonen.

Alfa in de naam is blijkbaar een voorwaarde voor een mooie livery, want zowel de liveries van Alfa Romeo als die van AlphaTauri konden vorig jaar tot de mooiste van het veld gerekend worden. 2020 was het eerste seizoen dat Toro Rosso met de nieuwe naam reed en dus ook met nieuwe kleuren.

De veranderingen zijn dit jaar minder drastisch, maar er zijn wel degelijk veranderingen. AlphaTauri is nu na McLaren het tweede team dat de auto voor 2021 presenteert. De auto heet officieel AlphaTauri AT02 en borduurt voort op de AT01. Qua aerodynamica zijn er dan ook weinig verschillen.

Wel is de livery veranderd. De donkerblauwe kleur was vorig jaar bijna zwart, maar nu is wat duidelijker te zien dat het blauw moet voorstellen. Waar vorig jaar wit overheerste, heeft bij de AT02 het blauw de overhand genomen. Wat verder opvalt: de velgen zijn nu wit. Dat zien we niet vaak op een Formule 1-auto. Ter vergelijking zie je hieronder de auto van vorig jaar.

Motorleverancier Honda is nog wat nadrukkelijker aanwezig op de livery. Op de achtervleugel staat nu namelijk Honda in plaats van AlphaTauri. Het lijkt erop dat Honda er nog even het maximale uit wil halen tijdens hun laatste seizoen in de Formule 1.

Bij de onthulling van de auto waren uiteraard ook de heren aanwezig die de AlphaTauri AT02 in 2021 mogen besturen: Pierre Gasly en debutant Yuki Tsunoda. De Japanner werd vorige jaar derde in het Formule 2-kampioenschap en mag zich nu dus in koningsklasse gaan bewijzen. De mannen hebben er zin in, want het enthousiasme spat er vanaf in de video. Mocht je trouwens afvragen wat Gasly en Tsunoda in vredesnaam aanhebben in de video: AlphaTauri is ook een modemerk.