Maserati Grecale laat zich voor het eerst zien - Autoblog.nl

De foto’s van het prototype van de Maserati Grecale zijn helaas een beetje bewogen. Het kan de beste overkomen.

Maserati die met een nieuw model komt, dat komt ongeveer even frequent voor als een maansverduistering. Vorig jaar kwam Maserati met de MC20, dus je zou denken dat we het daar voorlopig mee moeten doen. Niets is minder waar: de volgende onthulling zit er alweer aan te komen.

Het gaat om de Maserati Grecale. Dat is zeg maar de Levante, maar dan een maatje kleiner. Deze SUV werd vorig jaar al aangekondigd bij de introductie van de MC20. Net als de Bora, Ghibli en Levante is de Grecale vernoemd naar een wind.

Maserati deelt nu de eerste foto’s van een prototype van de nieuwe Grecale. Helaas lijkt er iets mis gegaan te zijn, want de auto is op alle foto’s onscherp. Erg onprofessioneel. Ook heeft de Grecale een camouflagewrap, waardoor we de auto nog slechter kunnen zien. Je zou bijna denken dat Maserati de auto express slecht in beeld wil brengen.

Gelukkig is er toch nog wat af te leiden uit de foto’s. Om te beginnen is het duidelijk dat de Grecale veel overeenkomsten zal vertonen met de Levante. Bij nadere inspectie zijn er toch wat verschillen te ontdekken. De raampartij houdt bijvoorbeeld op bij de C-stijl, terwijl de Levante nog een extra zijruitje heeft. Verder zijn de achterlichten wat platter en zijn de koplampen hoger geplaatst. Het lijkt erop dat deze geïnspireerd zijn op de koplampen van de MC20.

De Grecale zal gebouwd worden in de Alfa Romeo-fabriek in Cassino, waar Maserati zo’n €800 miljoen in gaat investeren. In Cassino rolt ook de Stelvio van de band. Niet geheel toevallig is de Grecale op die auto gebaseerd. De Stelvio krijgt dus concurrentie uit eigen huis. Verder zal de Porsche Macan een belangrijke rivaal zijn van de Grecale.

Hoewel de Grecale dus gebaseerd zal zijn op de Stelvio zal de auto wel eigen aandrijflijnen krijgen, zo meldt Autocar. Op termijn moet er ook een elektrische variant komen, die het op gaat nemen tegen de elektrische Macan.

Zoals degenen die het kenteken van het prototype hebben gezien (en Romeinse cijfers kunnen lezen) al weten, zal de Maserati Grecale dit jaar onthuld worden. Een concrete datum is nog niet bekend. De elektrische Grecale zal naar verwachting volgend jaar volgen.