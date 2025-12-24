Tanken over de grens gaat in 2026 nóg meer lonen, maar wel alleen in dit land

Waar in het buitenland kan ik in 2026 het goedkoopst tanken?

Wie naar de benzineprijs kijkt, ziet vooral veel onzekerheid. Een groot deel is afhankelijk van de ministers. Een andere belangrijke factor is de prijs van een vat olie. Laat dat laatste component nou net de goede richting bewegen voor de automobilist. Helaas gaan we daar in Nederland weinig van merken. Ook in Duitsland en Luxemburg wordt de prijsverlaging te niet gedaan. Dan blijft er nog maar één buurland over.

”Olieprijs gaat omlaag”

Volgens Shell-topman Wael Sawan wordt ruwe olie structureel goedkoper. In The Energy Podcast van Shell zegt hij dat de prijs van Brent-olie het afgelopen jaar al met 17 procent is gedaald en dat die daling waarschijnlijk doorzet. De reden: onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod.

Simpel gezegd: er is meer olie beschikbaar dan er nodig is. Een concrete voorspelling voor de olieprijs doet Sawan bewust niet. En dat maakt een berekening van de toekomstige benzineprijzen in Nederland lastig.

Wat merken wij daarvan?

In Nederland kost een liter benzine momenteel ongeveer €2,11. Vanaf 1 januari verdwijnt een deel van de accijnskorting die tijdens eerdere energiecrises werd ingevoerd. Dat betekent concreet dat benzine 5,6 cent per liter duurder wordt.

Belangrijk om te weten: ongeveer 70 procent van de benzineprijs bestaat uit belastingen. Dat is nu al zo’n €1,48 per liter die rechtstreeks naar de overheid gaat. De rest bestaat uit de inkoopprijs van brandstof, marges voor de oliemaatschappij en de pomphouder.

Door die samenstelling is het vrijwel onmogelijk om exact te berekenen of de pompprijs per saldo stijgt of daalt. Zelfs als de olieprijs verder zakt, blijft Nederland structureel een duur brandstofland. Goedkopere benzine dan in de buurlanden zit er simpelweg niet in.

En in Duitsland dan?

Wie hoopt uit te wijken naar Duitsland, komt bedrogen uit. Ook daar wordt benzine duurder. De CO2-belasting daar werd afgelopen jaar al verhoogd van 45 euro naar 55 euro per ton, en vanaf 2026 verandert het systeem opnieuw.

De CO₂-prijs wordt voortaan bepaald via een veiling van emissierechten, met een bandbreedte van 55 euro tot 65 euro per ton. Volgens berekeningen van de ADAC kan dit leiden tot een prijsstijging van circa 3 cent per liter benzine, en iets meer dan 3 cent per liter diesel. Volgens Nu.nl gaan de accijns ook omhoog in Luxemburg. Hierdoor zal het nog wel vaker voorkomen dat je goedkoper kunt tanken in België dan in Luxemburg.

België!

Twijfel dus gerust over België. Er staan geen wijzigingen gepland in het belastingstelsel voor benzineprijzen, ondanks eerdere discussies over tanktoerisme vanuit Nederland. Sterker nog: minstens één Belgische pomphouder heeft al aangekondigd de prijzen gelijk te houden.

Pas vanaf 2028 worden ook Belgische automobilisten geconfronteerd met hogere kosten, wanneer ETS2 in de hele EU van kracht wordt. Maar dat is een Europees verhaal, geen specifiek Belgisch beleid. Oftewel; tank de komende jaren in België, ik herhaal, tank in België!

