Overleden Call of Duty-oprichter laat prachtige autocollectie achter

Vince Zampella was een fervent autoverzamelaar.

Gisteren kwam het tragische nieuws tot ons. Gamesicoon, voornamelijk door zijn bijdrage aan de Call of Duty-schietspellenreeks, Vince Zampella is na een zeer zware crash gestorven op 55-jarige leeftijd. Gisteren deelden we al de heftige beelden van zijn crash in een 296 GTS. Nogmaals, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Naast het bedenken en maken van een aantal van de beste shootergames van deze generatie blijkt dat Zampella een echte liefhebber was. De spelletjesmaker verzamelde een aantal van de meest exclusieve auto’s. Daarnaast was hij zo nu en dan te vinden op het circuit waar hij als amateurcoureur actief was.

De opsomming van elf verschillende auto’s vinden we bij Exclusive Car Registry. Het register omschrijft de verzameling auto’s als ”een van de meest indrukwekkende in Zuid-Californië”. Daar zit nogal wat geld, dus zo’n uitspraak wil wel wat zeggen.

De collectie van de Call of Duty-maker

Vince Zampella leek een duidelijke voorkeur te hebben voor McLarens. En dan niet een gewone Artura of een GTS. De gamemaker had een McLaren Elva, P1, Solus GT én Senna GTR in zijn bezit. Stiekem vind ik de Senna XP nog wel de bijzonderste. Dit is een one-off van de Senna. Het exemplaar was eerder een prototype. Later werd ‘ie omgebouwd naar ‘Lap of Gods’-uitvoering om de legendarische openingsronde van Ayrton Senna te eren. Het gaat om de eerste ronde van de Europese GP in 1993 op het circuit Donington Park.

Naast de McLarens staat er in de garage van Zampella ook een one-off Huayra, een Bugatti Chiron Sport met een koets van koolstofvezel en ga zo maar door. Hieronder vind je een opsomming met een linkje naar artikelen met meer informatie over de desbetreffende auto’s.

Reacties

      • DeWitteCondor zegt

        Waar slaat dat nou weer op? Bij iedere artiest die overlijdt volgt onmiddellijk een docu over de carrière en hoogtepunten. Wat is er mis mee met zijn autocollectie in een mooi daglicht stellen. Dat is ook kenmerkend geweest voor deze man; het was een echte petrolhead.

        • reactief zegt

          Een docu of een portret is wel iets anders dan alleen een autocollectie in beeld brengen.
          Deze man is overleden; kijk hier eens wat voor vette auto’s hij had….

          Had er een respectvol portret van gemaakt. In beeld brengen wie deze man was en vervolgens die collectie erbij betrokken.

        • hotze zegt

          Gevoelige types op Autoblog. Ze zien verder geen nieuws over de ellende die er gebeurt op de aardkloot (tiktokkers?). Dan is zo’n crash inderdaad bijzonder schokkend.
          Autoblog: vooral niet stoppen met filmpjes delen. Hoe meer crashes hoe beter, wellicht voorzien van commentaar wat de bestuurders niet goed doen, hoewel de oorzaak meestal is: te veel gas in combinatie met slechte stuurmanskunsten.

