Boerenstoet op weg naar Den Haag via de snelweg

De Boerenstoet naar Den Haag met trekker en al. Sympathieke actie, jongens!

En ja hoor, daar zijn ze weer. De boeren. Het voordeel van zo’n trekker is dat niemand eromheen kan. Daarbij kun je ook de sympathie opwekken van mede-Nederlanders omdat je zo hard werkt en verantwoordelijk bent voor het eten.

Daardoor hebben de boeren zichzelf een extreme vorm van brutaliteit aangemeten. Waar elk normaal persoon dat een politicus thuis op wacht kan rekenen op ingreep van de politie, kunnen boeren voluit protesteren voor het huis van de Minister van Stikstof. Gewoon waar de kinderen bij zijn. Maar ja, het zijn boeren, dus dan mag het kennelijk.

Weer protesteren

Vandaag is het van hetzelfde laken en pak. Kennelijk is er niet voldoende werk te doen, dus gaan ze maar weer eens protesteren. Op dit moment (11:00) rijden de trekkers op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort. De boerenstoet is op weg naar Den Haag om daar te demonstreren, protesteren en hinderen.

Ondanks dat er een minimumsnelheid geldt op de snelweg, rijden de trekkers er gewoon op zonder dat iemand ze aanhoudt. Zoals je kan zien op het beeld rijden ze niet eens uiterst rechts. Ja, je kan ze passeren maar volgens Rijkswaterstaat alleen ‘met gepaste snelheid’.

Boerenstoet naar Den Hag

Volgens het Algemeen Dagblad (die hebben er zelfs een heus een Liveblog over) probeert de politie tevergeefs de tractoren van de snelweg te krijgen, door een politieauto voor en achter de trekker-collonne te laten rijden. Dit heeft vooralsnog niet het gewenste effect gehad. Wel blijft de politie in de buurt om te zorgen dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.

Uiteraard gaat het nog lekker spannend worden. Inmiddels is namelijk de locatie bekend wáár de boeren gaan demonstreren: bij het Tweede Kamer gebouw. De Burgermeester van Den Haag heeft toestemming gegeven aan de boeren om daar te komen protesteren, mits ze de trekker maar ergens anders neerzetten. De gemeente heeft al maatregelen genomen. Enkele shovels staan klaar om de trekkers keihard aan te pakken.

Fotocredits: Rijkswaterstaat