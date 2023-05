Probleempaaltjes in Den Haag worden vervangen door camera’s

Sowieso leuk om het woord ‘probleempaaltjes’ eens te kunnen gebruiken…

Je hebt er vast al eens iets over gehoord, de pollers bij het HagaZiekenhuis in Den Haag. Die beweegbare probleempaaltjes die er een haast duivels genoegen in leken te scheppen auto’s op de hoorns te nemen en derhalve finaal te vernielen.

Die probleempaaltjes die ondanks talloze waarschuwingen, verkeersregelaars, groene vlakken en waarschuwingen hun destructieve werk bleven doen. Die paaltjes dus, gaan weg. Oke, dat laatste wisten we al, maar nog niet dat ze vervangen gaan worden door…

Camera’s.

Probleempaaltjes vervangen door camera’s

Even het geheugen opfrissen hoor. Want welke paaltjes waren het ook alweer enw at was er mis mee? Nou, deze horropalen blokkerrden de weg, maar gingen naar beneden als een ambulance of een ander hulpvoertuig snel naar het ziekenhuis moest. Ook voor de bus gingen de pollers omlaag.

Automobilisten konden er echter maar niet aan wennen en knallen er massaal op. Tot nu toe zijn er bijna 60 auto’s tegenaan gereden. Sommige bestuurders zijn zelfs gewond geraakt.

Horrorpollers, ook een mooi woord

Dat de pollen moesten verdwijnen was evident. Ondanks de goede bedoelingen zorgden ze simpelweg voor te veel gevaar en schade. Maar op die manier zou er weer veel sluipverkeer langs het ziekenhuis komen en dat was nou net weer niet de bedoeling.

Daarom is gekozen om de probleempaaltjes (het blijft een leuk woord) te vervangen door camera’s, meldt Omroep West. En dan geen gewone camera’s, maar volautomatische exemplaren die de nummerborden scannen van voorbijrazende auto’s en direct een bekeuring kunnen versturen.

Mocht je denken, die camera’s zullen wel weer snel weg zijn, dan zit je ernaast. De gemeente Den Haag heeft laten weten de camera’s te gaan testen voor een periode van twee jaar. Daarna wordt gekeken wat ermee gedaan wordt.

Je bent dus alvast gewaarschuwd.

Fotocredit: Politie Den Haag op Twitter