Horner verklapt: Max heeft titels te danken aan Vettel

Een belangrijke schakel in Verstappen zijn successen komt door Sebastian Vettel.

Op dit moment is het duidelijk dat Max Verstappen het kampioenschap leidt. Lekkere open deur! Uiteraard zijn er diverse factoren waardoor Verstappen welhaast onverslaanbaar lijkt. Natuurlijk heeft hij het deels te danken aan zijn talent en mentaliteit, maar de door Adrian Newey ontworpen auto helpt ook mee. Een andere belangrijke factor is Gianpiero Lambiase.

Mocht je hem niet kennen, dat is de race-engineer van Max Verstappen. Je hoort hem geregeld op de boordradio. Het is eigenlijk de perfecte engineer voor Ferrari, want hij blijft helder, duidelijk en kalm.

Maar ook voor Verstappen is het een perfecte partner, zeker in de vroegere jaren. De combinatie tussen Verstappen en Lambiase is lastig te reproduceren.

GP bij Max dankzij Vettel

Het grappige is, Verstappen kreeg ‘m dankzij Sebastian Vettel in de schoot geworpen. Dat laat red Bull-teambaas weten in een interview met Autosport. Aanvankelijk had Sebastian Vettel altijd Guillaume Rocquelin (‘Rocky’) als engineer. Die twee waren een hecht koppel, maar toen Rocky in 2015 promoveerde, moest Vettel op zoek naar een nieuw maatje.

Vettel stond erom bekend enorm lange sollicitatiegesprekken erop na te houden voor hij iemand aannam en met Gianpiero Lambiase was dat niet anders. Uiteindelijk viel ‘GP’ het meest in de smaak en kreeg hij de functie. Echter, Vettel had in 2014 na 4 wereldtitels op rij een slecht seizoen waarin hij niet alleen verloor van de Mercedessen, maar ook zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo.

Lambiase toegewezen

Dus toen Gianpiero werd aangenomen als race-engineer voor Vettel voor het seizoen 2015, vertrok Vettel naar Ferrari. Lambiase werd vervolgens toegewezen als engineer voor Daniil Kvyat. Toen Verstappen stuivertje wisselde met Kvyat, kreeg hij Lambiase in de schoot geworpen als race-engineer. GP staat erom bekend zeer direct te zijn, doch altijd kalm te blijven. Dat levert altijd leuke gesprekken op over de boordradio, daar Verstappen ook altijd direct is. Volgens Christian Horner zijn de twee ‘een oud getrouwd stel dat ruziet over wat ze op TV gaan kijken’.

Gianpiero Lambiase begon in 2005 in de Formule 1. Hij werkte toen voor Jordan GP en alle namen die daarna volgden: Midland, Spyker en Force India. In 2008 was hij engineer voor Giancarlo Fisichella. In 2010 was GP de race-engineer voor Vitantonio Liuzzi en vervolgens drie jaar Paul di Resta.

Heel pikant: in 2014 was Lambiase de race-engineer van niemand minder dan Sergio Pérez! Jazeker, Checo zijn oude maatje nu bij Verstappen. Overigens was Lambiase aan het solliciteren bij Red Bull toen hij race-engineer van Pérez was, dus wellicht boterde het niet direct lekker tussen die twee.

Via: Autosport