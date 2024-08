BREEK: Christian Horner mag teambaas van Red Bull blijven

Christian Horner was al vrijgesproken van een eerdere rechtszaak en nu is ook een hoger beroep in zijn voordeel geëindigd.

Het F1-seizoen 2024 zal de boeken in gaan als een bijzonder seizoen, wat eigenlijk vooral met de randzaken te maken heeft. Het meest besproken akkefietje is nog steeds het vermeende ongewenste gedrag van Christian Horner. Heeft hij nou wel vunzige berichten naar een medewerkster gestuurd of niet?

Rechtszaak

Een eerdere rechtszaak trachtte al antwoord te krijgen op die vraag. Toen luidde het antwoord ‘nee’: Christian Horner had niks gedaan. Daaropvolgend werd de medewerkster op non-actief gesteld. Ze is dus nog werkzaam voor Red Bull, maar niet aan het werk. En zoals bekend zit Horner nog steeds elke race aan de pitmuur. Maar daarmee was de kous nog niet af.

Beroep

Immers kun je met een beetje doorzettingsvermogen nog een tijdje door blijven gaan. Zo ging de medewerkster alsnog in beroep tegen Christian Horner om de zaak nogmaals onder de loep van een onafhankelijke advocaat te leggen. Maar die heeft nu het beroep afgewezen. Dit speelt zich allemaal intern bij Red Bull af, met dus onafhankelijke advocaten. Er kan dus alsnog een hoger beroep komen mocht de medewerkster de zaak bij een rechter neerleggen. De intenties om dat te doen zijn nog niet bekend.

Horner blijft

Er is echter geen grond om Christian Horner uit het team te zetten. Die blijft dus mooi nog even teambaas. Wel begint het team van Red Bull wat scheuren te vertonen nu Newey de tent verlaat, Max de winst aan anderen moet afstaan en Jos Verstappen ook steeds lijkt te botsen met Horner. We zijn heel benieuwd hoe (en vooral met wie) Red Bull het seizoen van 2025 in gaat. (via De Telegraaf)