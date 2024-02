Red Bull RB20 gelekt met Christian Horner aanwezig

Terwijl er eigenlijk best interessante dingen aan de hand zijn met de Red Bull RB20, valt vooral op dat Christian Horner gewoon aanwezig is om de bolide van 2024 te presenteren.

Vanavond is het zo ver: de Red Bull RB20 wordt onthuld. Da’s niet de minste onthulling van het seizoen, sterker nog: er zijn talloze redenen waarom deze onthulling misschien wel de belangrijkste van het seizoen is. Ten eerste omdat Red Bull als allerlaatste heeft gewacht met de onthulling en ten tweede omdat het de regerende wereldkampioen is: in theorie kijken we naar de auto die Max Verstappen een vierde wereldtitel kan opleveren.

Red Bull RB20

Wat anders dan anders is: Red Bull heeft vaker eerst de livery onthuld bij dit soort evenementen, maar de auto is dan stiekem de auto van vorig jaar om nog even onder de pet te houden wat je kan verwachten. Dat wordt vervolgens eigenlijk pas onthuld wanneer de auto al zijn testrondjes maakt net voordat het seizoen begint. Dit doen meer teams, overigens.

Bovenstaande video dook op: Max Verstappen is al driftig rondjes aan het rijden op Silverstone met de RB20. Als je de auto onder de loep neemt, blijkt dat er wel wat dingen veranderd zijn ten opzichte van vorig jaar. Red Bull accepteert kennelijk dat er vrij weinig onder de pet te houden valt dit jaar, dus op de onthulling krijgen we de ‘echte’ RB20 te zien. Als de gelekte plaatjes, via formula_aerodynamics op Instagram kloppen, tenminste.

We zien nog niet erg veel, dus laten we ons vooral iets aandachtiger op de RB20 storten wanneer deze vanavond onthuld wordt.

Christian Horner

Wat misschien wel het meest opvalt, is dat de hele Red Bull-delegatie aanwezig is bij de onthulling van de RB20. Waaronder de bekende namen als Max Verstappen, Sergio Perez, Adrian Newey, maar ook Christian Horner. Laatstgenoemde ligt momenteel onder het vergrootglas.

Dit vanwege de waarschijnlijk inmiddels welbekende aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag die tegen Horner gedaan worden. Normaliter wordt de te onderzoeken persoon dan direct van zijn functie afgehaald tot het onderzoek afgerond is en vaak is de conclusie dat de aantijgingen correct waren en deze persoon niet meer in zijn functie terugkeert. Red Bull maakt hiermee dus het statement dat Horner in zijn functie blijft en daarmee wordt natuurlijk geïmpliceerd dat hij onschuldig is. Misschien niet de slimste keuze als Horner inderdaad ongewenst gedrag heeft vertoond richting één of zelfs meerdere medewerkers.

Ecclestone

Bernie Ecclestone, die controverses spaart alsof het Flippo’s zijn, steekt Horner een hart onder de riem. De 93-jarige oudgediende van de sport zegt dat Horner zich niet gek moet laten maken door het onderzoek en ‘gewoon zijn werk moet blijven doen en afwachten’. Ecclestone durft zelfs te beweren dat de aantijgingen van ongewenst gedrag enkel ontstaan zijn omdat Horner vijanden creëert door succesvol te zijn. Volgens Bernie is het binnen Red Bull nogal hommeles, hij linkt dat terug aan de dood van Dietrich Mateschitz in 2022. Sindsdien is de balans binnen het team verstoord en dat heeft zijn nodige kraters geslagen binnen het team. Aftasten en wachten dus, aldus de ex-baas van F1.

Kortom: een achtbaan van emoties, terwijl de verdedigende wereldkampioensauto erg lijkt op die van vorig jaar.