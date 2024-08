“Honda aast op overname Nissan”

Honda en Nissan sloegen de handen ineen, maar volgens de ex-CEO Carlos Ghosn is de kans aanwezig dat het geen 50/50 verdeling wordt.

De Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie is een wat vreemde samenwerking in autoland. Renault lijkt het licht gezien te hebben, maar Nissan komt af en toe nog wat belegen over. Maar wie denkt dat het onmogelijk is dat Nissan nog auto’s verkoopt, moet maar eens naar het Verenigd Koninkrijk of de VS afreizen. Daar koopt men ze nog vrolijk. En Mitsubishi? Die hangt er een beetje aan in de hoop dat het ooit nog wat wordt, maar zo lijkt het momenteel niet.

Samenwerking met Honda

Toch lijkt Nissan zo’n partij te zijn die uit het niets ineens met snode plannen komt. Wat dat betreft is Honda een goede evenknie van het Japanse merk. Niet gek dus dat Honda en Nissan afgelopen week de hand schudden op het ontwikkelen en bouwen van nieuwe universele platforms. Een persberichtje de wereld in sturen met twee zakenmannen die elkaar de hand schudden, een relaas over wat er gaat gebeuren (spoiler alert: dat wordt pas over een paar jaar een consumentenproduct): het bekende riedeltje.

Carlos Ghosn

Zo gelijkwaardig als het lijkt, zou wel eens schone schijn kunnen zijn. Dat meent Carlos Ghosn, ex-topman van Nissan en sleutelfiguur binnen de Renault-Nissan-alliantie. Uit de categorie ‘oh ja! Die was er ook nog!’ Ghosn kwam in 2018 onder de loep te liggen vanwege fraude binnen zijn machtspositie maar naaide ‘m tijdens het lopende onderzoek in Japan in 2019 eruit richting Libanon, een land dat geen uitleveringsverdrag heeft. Letterlijk door zichzelf in een doos te transporteren naar Libanon. Aldaar heeft hij in de afgelopen vijf jaar een nieuw leven opgebouwd als leraar en assistent voor het opbouwen van bedrijven voor starters. Ja, iemand die tijdens een lopend onderzoek vluchtte zit doodleuk verhalen te vertellen aan journalisten, maar daarover zegt Ghosn dat ‘zijn advocaten daarover gaan’.

Goed, dat even om uit te leggen waarom een in theorie gezochte crimineel ineens aan het woord is, wat Ghosn te zeggen heeft is eveneens interessant. Hij meent namelijk dat de samenwerking tussen Nissan en Honda niet echt een samenwerking wordt. Hij noemt het een ‘verdoezelde overname’. Aangezien Honda een grotere speler is op de automarkt dan Nissan, meent Ghosn dat het bijna niet anders kan dan dat Honda de touwtjes in handen krijgt. Daarmee lijkt het alsof Nissan afstevent op het worden van een orgaan van Honda en de samenwerking niet helemaal 50/50 wordt. Ghosn voegt eraan toe dat een samenwerking met Honda nooit op tafel lag toen hij nog aan het roer stond.

Samenwerking

Mocht het wel een samenwerking worden waarin Nissan als Honda een gelijk deel krijgen, dan ziet Ghosn het somber in voor beide merken. “Dat gaat hoe dan ook moeilijk worden”, aldus de ex-Nissan-topman. Wat op zich logisch lijkt, omdat de details van de samenwerking nog erg summier zijn. Maar misschien wil Ghosn gewoon de wereld zien afbranden, want na het wegvluchten van Nissan noemde de 70-jarige ex-topman het merk ‘saai’ en de Renault-Nissan-alliantie ‘klein en breekbaar’. Oei. (via Automotive News en Motor1)