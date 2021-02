BREEK: Mick Schumacher toch geen racist - Autoblog.nl

Er was even twijfel bij sommigen, maar gelukkig is Mick Schumacher toch geen racist.

Sport en politiek mengen is op zich niks nieuws. Zo zullen velen van jullie nog wel weten hoe de Peter O’Connor bij de Olympische Spelen van 1906 zelf de vlaggenmast in klom, om de Union Jack te veranderen in een Ierse vlag. Dit terwijl een landgenoot mensen afstopte die Peter uit de mast wilden halen. O’Connor, zoals zijn naam al een beetje verraadt Ier van geboorte, was namelijk ingeschreven als Brit, daar Ierland nog geen Olympisch Comité had. Dat zijn eigen vlag niet boven het ereschavot hing, vond hij maar matigjes.

Muhammad Ali

Andere bekende protesten van atleten zijn bijvoorbeeld Muhammad Ali’s weigering om naar Vietnam uitgezonden te worden. Dat kostte hem aanvankelijk de wereldtitel in het zwaargewicht. Colin Kaepernick kent inmiddels iedereen die niet geleefd heeft onder een steen, vanwege zijn gekniel tijdens het Amerikaanse volkslied dat traditioneel voorafgaand aan American Football wedstrijden klinkt.

Schumacher

In de F1 hebben we natuurlijk Lewis Hamilton, die nu hij ontsnapt is aan het McLaren-keurslijf van Ron Dennis, zijn ‘platform’ gebruikt om aandacht te vragen voor milieukwesties en racisme. Wat dat betreft is Lewis heel anders dan de man waarmee hij nu vaak vergeleken wordt, namelijk Michael Schumacher. Der Michael deed altijd ernstig zijn best om zo min mogelijk te zeggen over politieke issues. In dat aspect was de Duitser meer te vergelijken met die andere Michael die in de jaren ’90 furore maakte in de sport.

La Stampa stookt

Michaels zoon Mick, keurige jongen van beroep, is deze levensvisie waarschijnlijk met de paplepen ingegoten. Beter maar op de vlakte blijven en geen potentiële fans en sponsors wegjagen. Doch juist deze instelling bracht hem onlangs in heet water op de sociale media. Bij de Italiaanse kwaliteitspublicatie La Stampa antwoordde Mick namelijk op de vraag wat hij vond van het politiek activisme van Hamilton met niks meer dan een ouderwetse ‘no comment’.

Dat wilde er niet zo goed in bij sommigen. Mick heeft dat duidelijk ook bemerkt, want via Twitter laat hij weten dat hij gelukkig toch echt geen voorstander is van racisme.

I was recently misinterpreted after an interview, on a question surrounding political activism. Just to make one thing clear. I’m against any form of injustice and inequality, and support the fight against racism. — Mick Schumacher (@SchumacherMick) February 26, 2021

Waarvan akte.