Stellantis-sportlabel is terug met 777 pk sterke V8

Stellantis begint het nieuwe jaar met een knaller!

Het zag er even somber uit voor de liefhebbers van dikke Amerikanen (en dan bedoelen we auto’s). De Charger kreeg een matige zescilinder, de HEMI V8 verdween uit het gamma en de SRT-divisie werd opgedoekt. De Amerikaanse tak van Stellantis is echter van gedachten veranderd en draait alles weer terug.

SRT is terug

Dit betekent onder andere dat de SRT-divisie weer nieuw leven is ingeblazen. Dit was vorig jaar al aangekondigd, maar nu is hun eerste wapenfeit hier. Ram presenteert de 1500 SRT TRX. Daarmee is er voor het eerst in 20 jaar weer een Ram met het SRT-label. De laatste ben je vast nog niet vergeten: dat was de Ram SRT-10, met zijn monsterlijke 8,3 liter V10.

De Ram 1500 SRT TRX heeft helaas geen V10, maar wel een hele dikke V8. Om precies te zijn de 6,2 liter HEMI V8 met supercharger. Daarmee maakt het welbekende blok uit de Challenger Hellcat een comeback. In de SRT TRX levert deze 777 pk en 924 Nm aan koppel. Daarmee knalt dit bakbeest in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u.

Off-road

Deze auto draagt niet alleen het SRT-label, maar ook het TRX-label. Dat betekent: serieuze off-roadcapaciteiten. Zo bedraagt de bodemspeling bijna 30 centimeter en heeft de auto adaptieve Bilstein-schokdempers. Met deze Ram kun je dus niet alleen hard rijden op het asfalt, je kunt ook als een ware Dakar-rijder door de woestijn scheuren.

Al met al is de Ram 1500 SRT TRX heerlijk over the top. Zo kennen we de Amerikanen weer! We zijn benieuwd wat de herrezen SRT-divisie nog meer in petto heeft. Hopelijk weten ze deze V8 ook in de Charger Daytona te proppen.