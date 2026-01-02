Stellantis-sportlabel is terug met 777 pk sterke V8

Stellantis begint het nieuwe jaar met een knaller!
Het zag er even somber uit voor de liefhebbers van dikke Amerikanen (en dan bedoelen we auto’s). De Charger kreeg een matige zescilinder, de HEMI V8 verdween uit het gamma en de SRT-divisie werd opgedoekt. De Amerikaanse tak van Stellantis is echter van gedachten veranderd en draait alles weer terug.
SRT is terug
Dit betekent onder andere dat de SRT-divisie weer nieuw leven is ingeblazen. Dit was vorig jaar al aangekondigd, maar nu is hun eerste wapenfeit hier. Ram presenteert de 1500 SRT TRX. Daarmee is er voor het eerst in 20 jaar weer een Ram met het SRT-label. De laatste ben je vast nog niet vergeten: dat was de Ram SRT-10, met zijn monsterlijke 8,3 liter V10.
De Ram 1500 SRT TRX heeft helaas geen V10, maar wel een hele dikke V8. Om precies te zijn de 6,2 liter HEMI V8 met supercharger. Daarmee maakt het welbekende blok uit de Challenger Hellcat een comeback. In de SRT TRX levert deze 777 pk en 924 Nm aan koppel. Daarmee knalt dit bakbeest in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u.
Off-road
Deze auto draagt niet alleen het SRT-label, maar ook het TRX-label. Dat betekent: serieuze off-roadcapaciteiten. Zo bedraagt de bodemspeling bijna 30 centimeter en heeft de auto adaptieve Bilstein-schokdempers. Met deze Ram kun je dus niet alleen hard rijden op het asfalt, je kunt ook als een ware Dakar-rijder door de woestijn scheuren.
Al met al is de Ram 1500 SRT TRX heerlijk over the top. Zo kennen we de Amerikanen weer! We zijn benieuwd wat de herrezen SRT-divisie nog meer in petto heeft. Hopelijk weten ze deze V8 ook in de Charger Daytona te proppen.
Reacties
petroldrinker zegt
I want one!
KennOne zegt
Goednieuws! Nu nog in de Charger lepelen en ze hebben weer een hit te pakken.
scoobyej20 zegt
Ja doe er maar een! Gewoon omdat het kan.
verdebosco zegt
Wat een trieste herhaling van stappen. Er komt een wipe-out van Westerse merken die niet zuinig zal zijn. Natuurlijk er blijft altijd een niche voor de ICE, zoals ooit de LP weer terug kwam na de MP3. Maar BEV is ‘here to stay’: goedkoop in aanschaf, gebruik en comfortabel. We weten straks niet beter. De monteurs van ICE’s lopen dan alleen rond bij Porsche of Ferrari. Uurtarief? Boven de 200 euro.
PunicaOase zegt
Vast in veel landen, maar in the USA zie ik dat niet op korte termijn gebeuren..
racerx zegt
Ligt eraan waar je woont… in (West) Europa en China lijkt de BEV wel aan te slaan, zeker op de middellange termijn. Maar in de Amerika’s, Afrika, Midden Oosten en grote delen van Azië is dit nog niet het geval. Eigenlijk verreweg het merendeel van het aardoppervlak dus…
Als de BEV een waardige vervanger zou zijn van de ICE, maar dan op echt op alle fronten, dan zou het overal wel aanslaan. Vergeet op gebied van prijs niet dat door subsidies een EV hier relatief gunstig geprijsd is, dat is in eerder genoemde locaties gewoon niet zo. Uitzoomen van West Europa en het fenomeen ‘mobiliteit’ mondiaal beschouwen geeft wmb inzicht in waarom een dergelijke auto prima een kans van slagen heeft. Die dingen worden traditioneel toch al hoofdzakelijk in Noord Amerika verkocht, daar is de afgelopen jaren weinig aan veranderd.
rwdftw zegt
Ik ken toevallig iemand die die SRT-10 RAM had. Gastank achterin en een treinhoorn onder de laadbak. Die laatste was wel uitgeschakeld want dat gaf teveel herrie.
In ieder geval: het is een enorm lomp ding en bij iedere druppel water wil de achterkant om. Bladveren en een starre achteras zijn niet bedoeld om het geweld van een V10 te verwerken.
racerx zegt
Maar wel gaaf… en een V10. Mooi dat mensen zoiets gewoon kopen en rijden.