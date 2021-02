Autoblog advies: betrouwbare familie crossover voor 20.000 euro - Autoblog.nl

Wat is de handigste familie crossover voor 20 mille?

Familie auto

In het geval vandaag gaat het ook om een dubbele aanvraag. We kregen van Nico een aanvraag binnen. Hij is op zoek naar een auto voor naast zijn (elektrische) leaseauto. Ondanks het feit dat het een leuk ding is voor de randstad (waar hij woont), ervaart hij het als hopeloos daarbuiten. Voor retourtje schoonouders bij de zwerfkeien (Drenthe), moet hij minimaal een keer laden. Dat is op zich niet erg, maar voor vakanties en ritten na 19:00 is het behelpen, zeker in de winter. Ook de ruimte houdt niet heel erg over. Kortom, er moet iets groots, praktisch en op benzine komen! .

Vrouw

Nico dacht slim: hij gaat de auto niet voor veel gebruiken, dus er kan een dikke motor in. Lekkere sportieve uitvoering, veel vermogen, rijke uitrusting, maar dan flink wat afschrijving. Voor 20 mille moet er toch wat moois te vinden zijn? Echter, we kregen niet veel later een mailtje binnen van Stephanie. Dat is de vrouw van Nico. Zij vindt het prima dat we de aanvraag van haar man behandelen, maar dan wel graag een écht praktische auto. Een ideale familie crossover met een hoge instap en als even kan iets dat niet té oud (max 7 jaar oud, liefst jonger) is en te veel km’s (max een ton, liefst minder) op de klok heeft staan. Uiteindelijk is het Stephanie die er het meeste in moet gaan rijden, dus vandaar dat we haar aanvraag aanhouden (de YOLO is voor Nico).

We hebben uiteraard de wensen van Nico Stéphanie in een tabel gezet:

Huidige auto’s Tesla Model 3 (instapmodel), Renault Twingo Koop/lease Koop Privé/zakelijk Privé, eventueel voor enkele zakelijke ritten Budget 20.000 euro ongeveer Jaarkilometrage Waarschijnlijk 18.000 – 20.000 Reden aanschaf nieuwe auto Ruime familie crossover Gezinssamenstelling 3 kinderen die groter aan het worden zijn. Voorkeursmodellen JAPANS! Moet zéér betrouwbaar zijn. Vierwielaandrijving en automaat zijn een must. Hoge instap. No-go Duitse auto’s. Auto’s met een handbak en 2WD.

Toyota RAV 4 Dynamic 4WD Aut. (XA40)

€ 19.950

2014

90.000 km

Zeg je Japans, dan zeg je Toyota. De RAV4 is een van de grondleggers van dit genre familie crossover. Al in de jaren ’90 kon je al een RAV 4 kopen (in Nederland heette die eerst FunCruiser. In dit geval kun je het met gemak redden tot een vierde generatie. Wat je wel tegen gaat komen, is dat ze relatief aan de prijs zijn.

Toyota’s zijn gewild (vanwege de betrouwbaarheid) en dat zie je vaak erg in de prijzen, zeker na een paar jaar wanneer particulieren er mee gaan rijden. Over rijden gesproken, dat de RAV 4 prima, maar de 2.0 moet wel redelijk zijn best doen. Daarbij zal er het nodige sap verbruikt worden.

Mazda CX-5 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD (KE)

€ 19.950

2015

55.000 km

Deze auto doet het altijd goed bij de petrolheads. Mazda doet het al jaren erg goed bij de liefhebbers en de CX-5 is een van de auto’s waarmee het begon. Ze zijn in het budget goed te vinden met automaat, maar als je vierwielaandrijving kiest wordt spoeling dunner. Voor het model met AWD heeft Mazda de motor 5 pk minder gegeven, gek genoeg.

Het is sowieso geen motor voor haastige mensen (een 2.5 met 192 pk is mogelijk, maar lastiger te vinden). Qua uiterlijk, wegligging en interieur is de CX-5 wel weer een topauto. Voor papa de ideale familie crossover, voor de kinderen iets minder. Want heel erg ruim is ‘ie niet. Wat wel weer lekker is: als je voor een AWD gaat, heb je altijd een zogenaamde ‘GT-M’ met alle uitrusting die je maar kan wensen. Check hier het Mazda CX-5 Aankoopadvies.

Subaru Forester 2.0 Luxury Plus Aut. (SJ)

€ 19.995

2014

95.000 km

Deze auto is een vakantiewagen bij uitstek. Met name bij mensen die de gewoonte hebben dan een caravan mee te nemen. De Forester mag 2.000 kilo trekken, 200 meer dan de Mazda en zelfs 500 meer dan de RAV4. Dus mocht je er iets achter willen hangen, de Forester is je vriend. Deze derde generatie is meer SUV dan de vorige twee generaties (die meer het midden hielden tussen een ‘Wagon en crossover).

De boxermotor brengt een grappig en herkenbaar geluid voort. De prestaties zijn niet heel erg denderend in deze Subaru, 0-100 km/u duurt 2 seconden langer dan in de Mazda (dat ook al geen racemonster is). Zuinig is ‘ie ook niet en in dit segment is het ook niet de meest verfijnde betrouwbare familie crossover. Het is met name de laatste auto die je hoeft te kopen. Een trouw werkpaard pur sang, dat heeft ook wel wat.

Mitsubishi Outlander Instyle 4WD Aut. (ZK)

€ 19.925

2015

95.000 km

Bij deze moesten we even twijfelen. De Outlander is het rijdende bewijs dat we wel te porren zijn voor een voordeeltje. Dat geldt uitsluitend voor de PHEV-uitvoering. Het verbruik van die uitvoering kan desastreus uitpakken op de langere afstand, dus vandaar dat we die even links laten liggen. De gewone 2.0 is veel conventioneler qua opzet. De mate van verfijning van het interieur is meer Subaru dan Mazda.

De Mitsubishi heeft wel een paar troeven. De Instyle is zeer luxe uitgerust. Daarbij heeft de Outlander een enorm voordeel als familie crossover. De auto is duidelijk ruimer dan de rest, zonder dat de auto veel zwaarder of dorstiger is. Dat is een sterke troef.

Honda CR-V 2.0 AWD Elegance (RM)

€ 19.900

2013

70.000 km

De Honda CR-V doet in heel veel opzichten denken aan de Toyota. Sterker nog, de twee zijn al decennialang elkaars concurrent. Ondanks dat het beide softroaders zijn, is de CR-V misschien wel het meest voor het asfalt bedoeld, op de Mazda na. Ook hier dient de AWD voor extra tractie.

In Nederland komt je ze geregeld tegen, bijna altijd met een trekhaak en een ‘I love my Kip-caravan’ sticker. Ja, dat betekent dat de auto er een zwaarder leven op heeft zitten. Aan de andere kant wordt er voor dat soort auto’s ook heel erg goed gezorgd.

Nissan Qashqai 1.2 DIG-T N-Connecta (J11)

€ 19.950

2017

25.000 km

Deze optie komt naar boven als je de vaste eis van vierwielaandrijving laat varen. AWD maakt de auto zwaarder, dorstiger, duurder in onderhoud. Heel veel voegt het ook niet toe, want de auto’s hebben gemiddeld zo’n 150 pk. Met een setje goede banden ben je veel beter af. Nog een voordeel is dan dat deze Nissan in zicht komt. De Nissan Qashqai heeft een piepklein 1.2 motortje, maar dankzij een turbo en een lager gewicht scheelt het qua prestaties niet zoveel.

Er is nog een voordeel: je kan kiezen uit een heel recent exemplaar. Nadeel, het voelt niet echt heldhaftig aan, meer als een hoge hatchback dan echt een handige crossover. En met een 1.2 en voorwielaandrijving maak je op de puppycursus ook geen indruk.

Yolo: Jeep Grand Cherokee SRT-8

€ 19.950

2008

110.000 km

Aangezien je weinig gaat rijden, maakte het verbruik minder uit. Dat hebben we genoteerd. Het enige nadeel van veel SUV’s is dat ze ook gebruikt zijn om caravans en karren te trekken. Dat is met deze auto onmogelijk, want de Grand Cherokee SRT-8 heeft een trekgewicht van 0 kg.

Kijk naar de uitlaat-positie en je begrijpt meteen waarom. De auto is zo subtiel als een grindtegel in je gezicht, maar deze low-tech eerlijkheid heeft als voordeel dat het niet een tijdbom is zoals een Duitse SUV met 400 pk en twee ton op de klok. Daarnaast is deze Jeep een heerlijke en ideale familie crossover. We kunnen niet anders zeggen.

