Kersvers F1 coureur Mazepin mag geen Rus zijn - Autoblog.nl

Zelfs al wint Nikita Mazepin volgend jaar alle F1 races, is het maar de vraag of het Russische volkslied na afloop van die races klinkt.

Tsja je moet wat als je in hetzelfde jaar als de zoon van Michael Schumacher in de F1 debuteert hè. Die Mick slurpt potverdikke natuurlijk weer alle aandacht op met zijn fameuze achternaam. Maar jij dan, jij verdient toch ook de spotlights? Nou ja, dan maar een matig gemotiveerd mammae onderzoek uitvoeren op een Insta-model in een Porsche, zal Nikita Mazepin wellicht gedacht hebben. Het heeft in ieder geval wel gewerkt. De miljardairszoon heeft nog geen meter gereden in de F1, maar weet nu al dat er een vergrootglas op hem gericht is.

Sowieso heeft Nikita dat grotendeels aan zichzelf te danken. In het verleden deed hij ook al gekke dingen. Zo ‘chanteerde’ hij toekomstig concullega George Russell met diens vermeende homoseksualiteit, feliciteerde hij COVID-19 op Instagram met de eerste verjaardag -inclusief emoji die een hartje blaast- en sloeg hij concurrent Callum Ilott op zijn gezicht nadat deze Nikita hinderde in een vrije training. Het is, kortom, een kleurrijke gozer die Nikita.

Haas F1 heeft nog een kritisch naar de cheques van vader Mazepin de kwestie gekeken en besloten Nikita gewoon aan te houden. Zelf liet Mazepin onlangs optekenen dat de negatieve aandacht die hij ontvangt, in zijn ogen ook te maken heeft met het feit dat hij een Rus is. Hij is het naar eigen zeggen wel gewend dat Russen een beetje kritischer bekeken worden. Een beladen statement dezer dagen, maar ironisch genoeg, krijgt Nikita misschien een klein beetje gelijk.

Dat komt allemaal door de winterspelen in Sochi, waarbij de Russische atleten weer massaal aan de dope zaten. Ter meerdere eer en glorie van Rusland moesten zij in eigen land immers een paar gouden medailles binnenhalen. Het gaf Vladimir Putin vast warme gevoelens naar zijn jonge jaren in Duitsland, waar hij de anabolentrein van de DDR kon bewonderen.

Nou is doping gebruiken natuurlijk allerminst voorbehouden aan Russen, zoals iedereen die de epische documentaire 9.79* gezien heeft weet. Maar de internationale sportgoegemeente vindt dat de Russen toch te furrrr zijn gegaan met deze ‘institutionele’ vorm van valsspelen, die overigens wordt belicht in de eveneens best aardig Netflix docu Icarus. En dus zijn er keiharde straffen verzonnen, om Rusland te straffen. Individuele sporters mogen (mits niet tegen de lamp gelopen) meedoen aan wedstrijden, maar niet onder eigen vlag.

Wat heeft dat te maken met racen? Wel, sinds 2010 heeft de FIA zich aangesloten bij het World Anti Doping Agency (WADA). Dus ook zij vallen onder de regeltjes van dit agentschap. Zo verscheen in de WRC Rally van Monte Carlo Rus Nikolay Gryazin aan de start onder ‘neutrale vlag’. Journalist Alexei Popov van Match TV denkt dat voor Mazepin hetzelfde zal gelden in de F1:

In veel sporten doen Russen nu mee onder de vlag van de nationale federatie. In zijn geval zou hij dus kunnen rijden onder de vlag van de Russische automobielfederatie. De regel houdt in dat Mazepin niet het Russische volkslied zal horen, mocht hij dit jaar een keer eerste worden. Alexei Popov, geen familie van Adrie van Poppel

Dus helaas, mocht Mazepin in een knotsgekke race een keer winnen, krijgen we alsnog dat prachtige volkslied niet te horen. Niet alleen een straf voor Rusland dus, maar ook voor ons. Als extra straf zal ook de Grand Prix van Rusland waarschijnlijk de Grand Prix van Sochi of Grand Prix van Krasnodar genoemd moeten worden. Waarvan akte.

