Eigenaren waterstofauto’s voelen zich bedrogen, klagen Toyota aan

Eigenaren zitten naar eigen zeggen met een waardeloze auto.

Waterstofauto’s zijn nog steeds niet doorgebroken, en dat gaat wellicht ook niet meer gebeuren. Weliswaar zijn er nog nieuwe waterstofauto’s van BMW, Toyota en Hyundai in aantocht, maar het blijft voorlopig een nicheproduct. Ook het aantal waterstofstations is nog beperkt, maar dat is natuurlijk een kip-ei-verhaal.

Een groep Amerikaanse klanten die een Mirai heeft aangeschaft zit nu met de gebakken peren. De infrastructuur in Californië is namelijk niet verbeterd, maar juist verslechterd. Daarom zitten ze met een Toyota Mirai die praktisch waardeloos is.

Rechtszaak

Wat doe je dan als Amerikaan? Een rechtszaak aanspannen natuurlijk! Een groep van 700 Mirai-kopers uit Californië heeft Toyota voor de rechter gesleept. Volgens de advocaat is het hard bergafwaarts gegaan met de waterstofstations in de regio rondom San Francisco. Dat kan kloppen, want Shell heeft vorig jaar hun waterstofstations in Californië opgedoekt.

Intussen zitten de eigenaren nog wel met een maandelijkse afbetaling aan hun broek, want dat is hoe veel Amerikanen een auto kopen. Ze zitten nu met een dure Toyota in hun maag die ze niet kunnen gebruiken en die ze waarschijnlijk ook aan de straatstenen niet meer kwijt krijgen.

De schuld van Toyota?

Heel vervelend allemaal, maar is dit de schuld van Toyota? Je zou zeggen van niet, want Toyota is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur. En een early adopter zijn brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Dat hadden de kopers van te voren kunnen bedenken.

De advocaat wil Toyota echter pakken op hun belofte dat je de Mirai in 5 minuten zou kunnen voltanken. Verder hebben de klanten ook klachten over de auto zelf. Die zou onbetrouwbaar zijn en last hebben van lekkages en plotseling verlies van vermogen.

De klanten zijn dus helemaal niet te spreken over hun aanschaf. Of de rechtszaak kans van slagen heeft moet nog blijken. Toyota aansprakelijk stellen voor het gebrek aan waterstofstations lijkt in ieder geval onzin, maar je weet het nooit in de VS.

Bron: CBS