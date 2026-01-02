BMW lanceert een nieuw merk!

Adieu Alpina, welkom BMW Alpina.

In 2022 werden liefhebbers opgeschrikt door het nieuws dat Alpina de handdoek in de ring gooit en de boel verkoopt aan BMW. Nu is het dan zover: de merkrechten van Alpina zijn per 1 januari overgedragen aan BMW. Daarom presenteert BMW vandaag hun nieuwe merk… tromgeroffel… BMW Alpina.

Eigen merk

De angst was een beetje dat BMW de merknaam Alpina te grabbel zou gooien en dat het slechts een labeltje op rijk uitgeruste BMW’s zou worden. Dat is dus niet het geval, want ‘BMW Alpina’ wordt een eigen merk binnen de BMW Group. Dat is goed nieuws.

Qua naam verandert er weinig want de modellen heetten officieel al BMW Alpina. Maar nu is de merknaam dus ook BMW Alpina in plaats van Alpina. Zoals je ziet is er tevens een nieuw logo. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het bekende logo met de carburateurs en de nokkenas verdwijnt. Wie weet komt dat alsnog terug op het stuur.

Enorme verantwoordelijk

Wat kunnen we van de nieuwe BMW Alpina’s verwachten? Dat wordt niet nog concreet, maar BMW zegt zich bewust te zijn van de “enorme verantwoordelijkheid”. Ze zijn dan ook van plan om het unieke karakter van Alpina’s – de combinatie van prestaties en comfort – in stand te houden. Ook zullen de auto’s in verregaande mate te personaliseren zijn.

Volgens de geruchten zal de eerste BMW Alpina gebaseerd zijn op de aanstaande faceliftversie van de 7 Serie. Naar verluidt krijgt die auto ook een eigen modelcode. Dat wijst erop dat het geen halfslachtige uitvoering wordt.

Positief

We moeten nog even afwachten wat BMW Alpina daadwerkelijk op de markt gaat zetten, maar we zijn voorzichtig positief. Alles wijst erop dat BMW verder wil gaan in de geest van Alpina. Toch kunnen we niet uitsluiten dat BMW de naam Alpina in de toekomst helemaal gaat uitmelken. Dat hebben ze namelijk ook met het M-label gedaan.