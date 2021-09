BS6 Force Gurkha is stiekem beter dan de G-Klasse

Althans, als het gaat om het effect dat hij op je humeur heeft, is de BS6 Force Gurkha briljant. Of als je ‘m moet betalen.

De Mercedes-Benz G-Klasse is een waar icoon. Voor Mercedes is het geweldig dat de auto populairder dan ooit lijkt te zijn. Naast een icoon is het ook nog eens een fashion statement op wielen én een soort rijdende Rolex. Het is niet eens dat je je smaak kunt etaleren, dan wel dat je voldoende geld hebt om er eentje te kunnen rijden.

Maar hoe gaaf men ook een G-Klasse vindt, het staat vrij ver van wat het ooit was. De G-Klasse begon zijn carrière als hardcore terreinauto. Een echte rouwdouwer die zich minimaal kon meten met auto’s als de Land Rover 90/110, Jeep Wrangler en Toyota Land Cruiser. In de jaren ’80 groeide de G-Klasse en vanaf de jaren ’90 kwamen de luxe varianten.

BS6 Force Gurkha

In dat opzicht staat de schitterende BS6 Force Gurkha die je op de foto’s kunt aanschouwen dichter bij het originele concept van de Mercedes G, dan de huidige G van Mercedes zelf. De auto staat op een compleet nieuw platform. De carrosserie is compleet nieuw en het is behoorlijk duidelijk waar ze bij Gurkha de inspiratie op hebben gedaan: de Mercedes G-Klasse, uiteraard.

Aan de voorkant kun je dat duidelijk zien aan de koplampen, grille en de knipperlchten boven de eerdergenoemde koplampen. Die koplampen heten trouwens geen koplampen, maar ‘LED Force Pro Edge’-lampen. Dat je het even weet.

Qua motor is het wel net een oude G-Klasse, want er zit een viercilinder diesel in met niet al te veel power. Bijzonder: het 2.6 liter grote blok komt bij Mercedes vandaan! De motor levert 91 pk en 250 Nm. Dat klinkt niet als veel, maar met een tussenbak en lage gearing heb je ook niet meer nodig. Uiteraard is de auto standaard voorzien van vierwielaandrijving. De G28-bak komt ook bij Mercedes vandaan (een vertrouwde vijfbak).

Interieur

Het interieur van de BS6 Force Gurkha is misschien wel hilarisch voor een nieuwe auto in 2021. Het is hopeloos verouderd, maar er is gelukkig nog een modern scherm in het dashboard verwerkt. Maar het interieur van een dergelijke auto moet functioneel zijn, niet modern of fraai. Daar heb je namelijk niets aan als je tot de assen in de blubber staat.

Vanaf volgende maand staat de BS6 Force Gurkha te schitteren bij de dealers. Helaas zijn er geen dealers in Nederland. Maar, mocht je in India wonen en een oranje rouwdouwer zoeken, hebben, dan is dit de ideale auto voor jou! Prijzen worden later bekendgemaakt, maar reken er maar op dat de auto aanzienlijk minder kost dan een nieuwe G-Klasse.

Via: hemmorrhoids.

Met dank aan Iwan voor de tip!