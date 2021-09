Seat Ibiza Reference nu eindelijk onder de 20 mille

De Seat Ibiza Reference is verkrijgbaar vanaf een héél erg lage prijs. Maar is die prijs wel zo scherp? Er moet natuurlijk wel wat tegenover staan. We zochten het uit.

We hebben het er weleens vaker over. Auto’s worden duurder en duurder. Dan pakken we de prijslijsten erbij van vroeger en zeggen: zie je, vroeger was alles goedkoper en dus beter!

Maar nu ontvangen wij een persbericht van de Spaanse firma Seat. Ze hebben namelijk sinds kort een nieuw product in de aanbieding. Of nou ja, aanbieding, het is gewoon een afronding van het gamma naar onderen. De Seat Ibiza Reference is de nieuwste instapper.

De Seat Ibiza werd onlangs nog voorzien van een subtiele facelift. Daarbij waren er al diverse motoren, uitvoeringen en transmissies bekend. Voor nu hebben we de absolute instapversie. Dat is dus de Seat Ibiza Reference. Laten we even eerst beginnen met de prijs: 19.700 euro. Dat is net onder de 20 mille. Is dat goedkoop?

Seat Ibiza Reference

Dat is uiteraard maar net hoe je er naar kijkt. Wat krijg je er allemaal voor? Onder de kap huist een 1.0 MPI driecilinder zonder turbo, goed voor 80 schattige pk’tjes en 93 koddige Newtonmeters. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Daarmee kun je in 15,3 seconden naar de 100 km/u sprinten een topsnelheid halen van 170 km/u.

ROOD!

De standaardkleur van de Seat Ibiza Reference is rood, precies wat je wil op een temperamentvolle Spaanse furie als de Ibiza. De 15 inch wielen zijn een dikke prima, wieldoppen draaien net zo goed mee. Qua standaarduitrusting lijkt het ook redelijk voor elkaar te zijn. Denk aan elektrieke raampjes (voorzijde, achteren is het zwengelen), twee USB-poorten, cruise control, 8,25 inch touchscreen voor multimedia-scherm, lederen stuurwiel en lane assist.











Addertje

Is er dan ergens een addertje onder het gras? Ja, het lijkt er wel op: airco is namelijk geen mogelijkheid. Het zit er standaard niet op, en het is niet te bestellen. Althans, nergens in het persbericht óf in Ibiza-configurator kunnen we een vorm van airco ontwaren. Op het volgende luxe-niveau, de Style, krijg je standaard dual-zone climate control. Die versie kost met 21.870 euro niet eens zo gek veel meer en heeft een fijnere 1.0 TSI-motor aan boord en lichtmetalen wielen.

Vergelijking Seat Ibiza Reference met concurrentie:

Citroen C3 PureTech Live | € 18.390*

Ford Fiesta 1.1 Trend | € 18.485*

Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion | € 18.595*

Mazda 2 SkyActiv-G | € 17.990

Nissan Micra IG-T Visia | € 19.740

Opel Corsa 1.2 | € 18.099

Renault Clio TCe90 Life € 19.090*

Skoda Fabia 1.0 TSI Greentech Active | € 19.890*

* = standaard airco

In vergelijking met de concurrentie, zien we dat de Ibiza op zich niet verkeerd is uitgerust. Integendeel! Maar écht goedkoop is ‘ie ook niet. Met name die airco is wel een dingetje, want diverse concurrenten bieden standaard wél een handbediende airco. Dat is in elk geval al wat. Mocht Seat die eraan toe kunnen voegen, kunnen ze een potje breken.