Buitenkansje: een Range Rover in nieuwstaat bij Domeinen

En het is niet de eerste de beste Range Rover, maar een Range Rover LWB Autobiography.

Aan het aanbod bij Domeinen ligt het niet. Er staan vaak genoeg auto’s die je wel zou willen hebben (of heel graag zelfs). Het probleem is dat je vaak geen idee hebt hoe de auto er aan toe is. En even de motor starten is er niet bij, laat staan een proefrit maken. Sterker nog: je kunt de auto’s momenteel alleen online bekijken.

Je moet dus een beetje van gokken houden om een bod uit te brengen op Domeinen. Toch durven we in dit geval te stellen je redelijk safe zit. Deze auto heeft namelijk nog maar 183 km op de teller. En dat is niet omdat die teruggedraaid is, want op sommige plekken is de beschermfolie nog aanwezig.

Het gaat dus om een fonkelnieuwe auto, die afgepakt is voordat de auto goed en wel in gebruik is genomen. En dit is wel een auto die je zo snel mogelijk in gebruik wil nemen want het gaat om een verlengde Range Rover. Dit exemplaar is vanbuiten onopvallend uitgevoerd (zoals het heurt), maar vanbinnen voorzien van rood leer. Dit is de créme de la créme onder de SUV’s.

De LWB heeft een wielbasis die 19,8 centimeter langer is dan standaard en de totale lengte komt uit op 5,2 meter. Dit is dus een auto waarin je achterin hoort te zitten en niet voorin. Op beide plekken zul je overigens niks tekort komen, want Autobiography is het hoogste uitrustingsniveau.

Het enige wat ontbreekt aan deze auto (naast een kenteken) is de dikste motor. Maar ach, wat maakt het uit? De geblazen 3,0 liter zes-in-lijn is potent zat met 400 pk en 550 Nm aan koppel. Met deze auto wil je snel en comfortabel van A naar B en dat kan daarmee uitstekend.

Goed, tot zover ons verkooppraatje. Deze Range Rover in nieuwstaat is online te bezichtigingen op de website van de Domeinen. Houd er wel rekening mee dat je nog de volle mep aan bpm moet betalen om er een kenteken op te krijgen. Toch maar goed dat het niet de V8 is.