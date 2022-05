Peugeot Roland Garros: alle tennistoppers op een rij!

Ken je ze nog, de speciale Peugeot Roland Garros uitvoeringen? We gaan ze allemaal langs.

Zoals jullie weten, is er binnenkort een groot Frans evenement. Nee, niet de 24 uur van Le Mans. Of de GP van Frankrijk op Paul Ricard. Of de Tour de France. Nee, er staat nog een groots sport-evenement op de planning: de Roland Garros. Dat is een tennisevenement waarbij men speelt in Stade Roland Garros in Parijs. Mocht je je afvragen wie Roland Garros is: Roland Garros was een vliegenier en een echte Franse pionier.

Grand Slam

Echter, het Grand Slam evenement komt jaarlijks terug en is een van de meest prestigieuze tennistoernooien. Natuurlijk vindt het bestuur van Wimbledon zichzelf beter, maar Roland Garros was dermate prestigieus dat Peugeot er een speciale uitvoering voor bedacht.

Special Edition

Nu kunnen we niet elke Special Edition uitlichten die er ooit geweest is. Simpelweg omdat er teveel van zijn en de meeste vrij simpel waren qua opzet. Neem de Mercedes-AMG CLA 45 Edition 55 van afgelopen week bijvoorbeeld. Voor 12 mille extra maakt AMG er een Edition 55 van. Dan krijg je opties die je op een normale ook gewoon kunt uitkiezen, minus de badges.

Een Peugeot met Roland Garros badge is aanzienlijk specialer. Want daarvoor ging Peugeot echt even zitten.

Peugeot 205 Roland Garros

1989 – 1993

De eerste versie was de Peugeot 205 Roland Garros. Laten we beginnen met de kleur, want die was uniek: Tie Break Green. Hoe cool is dat? De kleur werd soms ook Pinewood Green of Vert Roland Garros genoemd. Het tennis-thema zette zich door in het interieur.

De auto was bekleed met een combinatie van leer en speciale stof met rode en groene stiksels (de kleuren van Roland Garros). Verder kreeg je rode gordels en gave sportstoelen (uit de GTI). Je kon de 205 Roland Garros niet als vijfdeurs krijgen, alleen als driedeurs…

Peugeot 205 Cabriolet

1989

… en als cabriolet! Net als de driedeurs alleen met de 1.4 motor. Dat klinkt amechtig, maar vergeet niet dat de meeste 205’s de 1.1 onder de kap hadden en er zelfs een 1.0 liter was op sommige markten.

Mede dankzij de 205 Roland Garros werd de 205 een klasseloze auto. Je zag ze in doorsneewijken, maar ook in luxe villabuurten. Aanzienlijk luxer dan de gemiddelde Golf Cabrio en veel meer klasse en stijl dan een Escort Cabrio.

Peugeot 405 Break

1991

Een van de zeldzamere auto’s in dit overzicht. Sterker nog, de kans is vrij groot dat niemand zich de Peugeot 405 Roland Garros kan herinneren. Zie het als een soort Mondeo Vignale, maar dan van Peugeot. Premium luxe in een charmante stationwagon. Ook hier een wit lederen interieur met groene lak en zoveel mogelijk opties. De enige motor was de 1.9 ‘XU9’ met 122 pk.

Peugeot 106

1993 – 1995

We hebben het vaak over de Audi 50, Lancia Ypsilon of New Mini als het gaat om luxe kleintjes. De Peugeot 106 Roland Garros hoort daar zeker bij. Het mooie van deze uitvoering was de uitrusting. Lichtmetalen wielen, glazen dakje, half-lederen sportinterieur met unieke bekleding, meegespoten bumpers, mistlampen waren namelijk allemaal standaard. Een BMW 325i van die periode had dat niet standaard. Nee, ook niet de volledig meegespoten bumpers.

Peugeot 306 Roland Garros

1994 – 2002

De Peugeot 306 Roland Garros is de eerste die ook naar Nederland toekwam. In Nederland was de auto er als vijfdeurs, in andere landen kon je ‘m ook als driedeurs krijgen. Gelukkig was een Cabriolet ook mogelijk.

Qua lakkleur en bekleding was de 306 identiek aan de 106 en 206. De enige motor die je kon krijgen was de 1.6 achtklepper. Ja, twee kleppen per cilinder zonder turbo. Dat vonden we in de jaren ’90 nog heel erg normaal.

Peugeot 106 5-deurs

1997 – 1998

De Peugeot 106 van na de facelift is er ook weer als Roland Garros. Ditmaal kun je een vijfdeurs versie krijgen.

Peugeot 806 Roland Garros

1997 – 1998

Een ander ding van de jaren ’90: MPV’s zijn ware luxeschepen. Niet de kale bussen voor mensen die het begrip ‘voorbehoedsmiddelen’ geen duiding kunnen geven. Nee, auto’s als de Chrysler Voyager LX en Renault Espace RTX bewijzen dat er ook behoefte is aan een luxe bus. De Peugeot 806 Roland Garros beantwoordt perfect aan die vraag. Daarbij is het de ideale auto om hoogwaardigheidsbekleders rond te rijden op het evenement. Nog altijd de ideale zomervakantie auto.

Peugeot 206

1998 – 2007

Ook van de 206 kwam er een Roland Garros uitvoering. In eerste instantie alleen als vijfdeurs. Bijzonder was dat deze standaard was voorzien van een panoramadak. In 1998! Het interieur was wederom half wit-leer met groen stof.

206 CC

Later kwam de 206 Roland Garros er ook als CC, de Cabriolet. Ook kreeg de 206 later andere bekleding. Nu cognac-kleurig met net groen leder. Een heel bijzondere wijziging betrof de kleur. Dat is altijd een groentint geweest, maar Gris Cendre was ook mogelijk. Bijzonder: vanaf 2002 kon je de 206 Roland Garros ook als diesel krijgen.

Peugeot 307 Roland Garros

2004

De 307 was een enorm verkoopsucces voor Peugeot.Wellicht dat het daarom wat langer duurde voordat deze als Roland Garros leverbaar was. De 307 Roland Garros was er enkel als SW, op zijn beurt een luxere MPV-esque uitvoering van de 307 Break. Ook hier was Gris Cendre mogelijk. Bijzonder, het dashboard was met leer bekleed. In 2004! In een Peugeot!

Peugeot 207 CC

2008 – 2013

De Peugeot 206 Roland Garros bleef uiteindelijk tot 2007 in productie. In dat jaar erna mocht de 207 CC het stokje overnemen. Je ziet waarschijnlijk al een beetje waar het fout gaat.

Geel of wit

Hij was er niet in het groen! Zwart en felgeel waren nu mogelijk. In het interieur was het nieuwe millennium ook gearriveerd: je kreeg zwart met wit leer.

Wel was het witte leer voorzien van een bijzonder stiksel. Precies zoals nu op luxere BMW’s en Mercedessen zit. Ook wat dat betreft was Peugeot (weer) zijn tijd vooruit met de Roland Garros uitvoeringen. Je kon deze auto ook in Nederland kopen.

Peugeot 3008 Roland Garros

2012

Ook van dit rijdende hangbuikzwijn was er een Roland Garros. Kennelijk. Enough said, next!

Peugeot 308 Roland Garros

2012

Waar de 3008 een beetje ongepast is (de 3008 was altijd en overal ongepast) was de 308 Roland Garros dat niet. Peugeot maakte ‘m namelijk alleen op basis van de Cabrio, CC genaamd. Kwam ook niet naar Nederland.

Peugeot 108 TOP!

2015

Het dieptepunt is wellicht de 108 TOP! Roland Garros. Wit of zwart met oranje accenten. Kom op jongens, zo hoort het niet. Groen met een beige-groen interieur en lekker veel uitrusting.

Peugeot 308 Roland Garros

2016

Tenslotte hebben we deze voor je. Peugeot 308 Roland Garros is gebouwd op basis van de 308 voor Latijns Amerika. Dat is een T7-generatie met de neus van een T9. Deze heeft de neus van het nieuwe model, maar de bips van het oude type. De uitrusting was puik (wit leren bekleding!), maar geen panoramadak of groene lak. Jammer, want hierna heeft Peugeot zich nooit meer aan een Roland Garros gewaagd.

Einde samenwerking

1984 – 2022

En zo komen we aan het einde van dit tennis-gerelateerde artikel. Na 38 jaar is de samenwerking tussen Peugeot en Roland helaas ten einde gekomen. Kwade tongen beweren dat het komt door professioneel anti-vaxxer en gelegenheidstennisser Djokovic, die werd gesponsord door Peugeot. Volgens Stellantis is het simpeler: het geld om het sponsoren is op. De pandemie heeft er flink ingehakt en Peugeot gaat zich op andere manieren profileren. Dat opent deuren voor andere merken.

Nieuwe sponsor

2022

Renault heeft een deal getekend en zal voor de komende vijf jaar de automotive sponsor worden. Dit betekent dat er overal Renault-logo’s te zien zullen zijn. Voor de organisatie is het belangrijk om te weten dat alle belangrijke mensen in nieuwe Renault vervoerd zullen worden. Nu is het voor ons wachten op de eerste Renault Clio en Mégane Roland Garros.

BONUS: Citroen CX

1987

Over belangrijke mensen rondbrengen gesproken. Dat deed je vroeger enkel in heel comfortabele auto’s. Een Cadillac, Mercedes, Rolls-Royce of Citroen bij voorkeur. In de beginperiode dat PSA het geheel sponsorde werd men heen en weer gereden in een Citroen CX Roland Garros. Of de uitrusting ook anders is: we hebben geen idee. Maar er is nooit een slecht moment om afbeeldingen te showen van een Citroen CX, nietwaar?

Tot zover de spreekbeurt! Meer lezen? Deze 12 snelle Peugeots zijn jullie inmiddels allemaal vergeten!