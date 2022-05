Porsche Hoonipigasus is nieuw speeltje Ken Block

Vierwielaandrijving en 1.400 pk. De Porsche Hoonipigasus van Ken Block is een beest. Precies wat nodig was.

Ook dit jaar doet Ken Block met zijn Hoonigan weer mee aan de Pikes Peak. In principe kun je voor zo’n heuvelklim natuurlijk een auto bouwen en deze jaarlijks recyclen. Maar dat is niet leuk. Het evenement gebruiken als jaarlijks excuus om elke keer weer met een nieuwe auto te komen is veel leuker.

Dit keer geen achterlijk snelle Ford, maar een Porsche uit de koker van Ken Block en Hoonigan. Het is een klassieke Porsche 911 geworden. Maar van het klassieke is nog maar heel weinig over.

De auto is gebouwd door BBi Autosport en extreem is een understatement. Met deze layout moet de Porsche zo snel mogelijk de Pikes Peak beklimmen. Achterin ligt een 4.0-liter grote boxer zescilinder met twee turbo’s. Het vermogen is een schofterige 1.400 pk. En dat op een gewicht van net geen 1.000 kg. Kortom, dit is absoluut vuurwerk. Verdere details over prestaties zijn helaas (nog) niet bekendgemaakt.

Al dat vermogen mogen de vier banden uitvechten om het op de weg te krijgen. Het uiterlijk en de naam van de auto is een duidelijke verwijzing. Hoonipigasus slaat op op de legendarische Porsche 917/20 uit 1971 met de Pink Pig livery.

De Pikes Peak International Hill Climb is op zondag 26 juni. Onder andere deze Porsche Hoonipigasus zal het uitschreeuwen met een prachtige soundtrack in de bergen van Colorado.