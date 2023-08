Cadillac Escalade IQ vereist een vrachtwagenrijbewijs

De Cadillac Escalade is elektrisch geworden met de komst van deze IQ.

Zeg je Escalade, dan zeg je rap video’s uit 2003 en de game Midnight Club: Dub Edition. Maar het vlaggenschip van de Amerikaanse autofabrikant Cadillac is zoveel meer. Anno 2023 vormt het model nog steeds een belangrijk onderdeel van het gamma. En met de Cadillac Escalade IQ zet het merk de volgende stap.

Met de toevoeging IQ is de Escalade nu gedoopt tot een volledig elektrische auto. Na de Lyriq en Celestiq is dit de derde elektrische auto van het luxemerk. Het opgegeven rijbereik van zo’n 725 kilometer is behoorlijk indrukwekkend voor een gigant als de Escalade. Dat kun je alleen voor elkaar krijgen met een gigantisch accupakket. Cadillac heeft er dan ook een enorme 200 kWh accupakket in gepropt.

De elektrische auto opladen gaat lekker vlot dankzij de 800v basis. Aan een 350 kW snellader kun je er in 10 minuten zo’n 160 kilometer bij laden. Het enorme accupakket heeft ook een nadeel, aan een langzame 7.7 kW lader heeft de batterij maar liefst 30 uur nodig om tot 100% te laden. Mits de meterkast ervoor geschikt is kun je maximaal 19,2 kW AC laden. Dan is de SUV in 13 uur op te laden.

Vrachtwagenrijbewijs

Cadillac heeft geen officieel gewicht naar buiten gebracht van deze elektrische SUV. Maar onder de 4.000 kg ga je niet komen. Daarmee zou je in Nederland een vrachtwagenrijbewijs nodig moeten hebben om achter het stuur plaats te nemen van de nieuwe Cadillac Escalade IQ.

Interieur

Het interieur doet een beetje denken aan Mercedes-Benz. Met een bos aan schermen voor bestuurder en passagier. Voor de rest is het lekker luxe, zoals je van een Cadillac mag verwachten.

Prestaties

De elektrische olifant is goed voor 687 pk en 834 Nm koppel. Is dat nog niet genoeg dan kun je de auto in de Velocity Max stand zetten. Tijdelijk staat er dan 761 pk en 1.064 Nm koppel voor je klaar. Daarmee zit de gigant in zo’n vijf tellen op de honderd kilometer per uur. De EV mag 3.628 kg trekken. Daar kan dus gerust een deftige caravan achter.

Prijs

De nieuwe Cadillac Escalade IQ is een echt Amerikaans ding en komt dan ook niet naar Europa. Prijzen in de VS beginnen bij ongeveer 130.000 dollar. Exacte prijzen volgen in een later stadium.

Het is maar goed ook dat de Escalade IQ niet naar Nederland komt. Met zijn verwachte gewicht van meer dan 4.000 kg verzakken historische binnensteden ter plekke als dit gevaarte passeert.