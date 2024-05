De allerdikste M3 is nu nog wat dikker

de allerdikste M3 kun je dus alsnog dikker maken. Goed, hé?

Wanneer is iets genoeg? Je zou zeggen dat iedereen met een fraaie M340i vrij weinig reden tot klagen heeft. Een relatief compacte sportsedan met een dikke zescilinder en de nodige sportieve attributen aan boord. Maar voor sommigen is dat niet voldoende. Dan kun je naar aftermarket-specialisten gaan of naar de M-divisie van BMW: er zijn namelijk meerdere smaakjes qua BMW M3: de gewone, de Competition en de xDrive. En dan is er nog de M3 CS. En ja, zelfs die laatste kun je achteraf nóg dikker maken.

Dan kun je op de tuner op de hoek gaan en online wat onderdelen bestellen, maar als jet het ‘OEM’-karakter van de auto wil behouden, kun je misschien beter naar gerenommeerde bedrijven als AC Schnitzer of zoals in dit geval: Dähler. Dat is een Zwitsers bedrijf dat net als AC Schnitzer ook gewoon dealer is (jazeker!), maar ook upgrades heeft ontwikkeld. En het mooie is, deze voldoen allemaal aan de hoogst mogelijke eisen.

M3 CS DCL Competition Line

De auto die je op de foto’s ziet is de M3 CS DCL Competition Line. Een hele mond vol. We beginnen maar meteen met de leukste wijzigingen, namelijk die op technisch gebeid. ze hebben een carbon air-aintake en sportuitlaatsysteem, plus een ECU bypass-module die ervoor zorgt dat die onderdelen ook lekker samenwerken.

Het resultaat 630 pk en 740 Nm. Dat is een stijging van 80 pk en 190 Nm! Extra bijzonder is dat je garantie niet in het geding komt. Helemaal vermeldenswaardig is dat de auto alsnog aan de strenge Euro 6d-TEMP-emissie-eisen voldoet. Je rijdt dus niet ineens rond in een rijdend milieudelict en komt nog alle keuringen door.

Ook zagen de Damen und Herren bij Dähler mogelijkheid om de wegligging te verbeteren. Dat kan met een setje gesmede velgen (19-20 inch of 20-21 inch), of simpelweg met een setje bescheiden spacers die de spoorbreedte ietsje vergroten, zonder dat de KPI ineens naar zijn grootje is. Qua ophanging zijn er twee mogelijkheden. De eerste is een setje veren die de rijhoogte iets verlagen en ontworpen zijn om samen te te werken met de adaptieve dempers.

Allerdikste M3 niet goedkoop

Wil je meer, dan kan dat ook met de zelf ontwikkelde schroefset die je op vele manieren kunt afstellen. Denk aan de hoogte, rebound en compressie. Vervolgens kun je dat ook weer aanpassen voor hogere en lagere snelheden. Mocht je geregeld trackdays doen – en dat ga je doen want je hebt een M3 CS – dan is zo’n instelbare schroefset een waanzinnig fijne upgrade.

Alle onderdelen zijn te bestellen bij Dähler. Prijzen zijn uiteraard niet mals, maar dat is ook niet zo vreemd. Als je verbeteringen wil doorvoeren aan een premium sportsedan zoals de BMW M3, dan zul je je best moeten doen en dat kost altijd geld. Je moet wel zelf je eigen M3 CS meenemen, want deze wordt niet meer gebouwd. Gelukkig is staat een licht verbeterde versie in de coulissen.

