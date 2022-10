Cadillac neemt het op tegen Rolls-Royce met peperdure Celestiq

Cadillac doet met de Celestiq een dappere poging het meest luxe segment te betreden.

Het Amerikaanse Cadillac is een prestigemerk met een lange geschiedenis. De focus ligt met name op de eigen markt. Ze bouwen fraaie, praktische auto’s met een luxe uitstraling. Maar het merk heeft grotere ambities. Ze willen de meest luxe automerken ter wereld laten zien wat ze in huis hebben. Dat doet Cadillac met de Celestiq.

Het is voor een Cadillac begrippen peperdure auto. Het prijskaartje begint bij 300.000 dollar. In vergelijking met een Rolls-Royce is het echter een prijspakker. Maar mag je dit ook echt vergelijken met het Britse merk? Als je kijkt naar wat de Amerikanen te bieden hebben wel. Zo draait alles om personalisatie met de Cadillac Celestiq, wat weer doet denken aan de luxe Britse merken.

Naast personalisatie qua gebruikte materialen voor het interieur, de wens voor een unieke lakkleur en velgen gaat Cadillac nog een stapje verder. Klanten krijgen onder meer de mogelijkheid om aan de hand van 3D geprinte onderdelen het interieur uniek aan te kleden. Denk aan je handtekening op het stuur of verwerkt in het dashboard. Je kunt het zo gek niet verzinnen, of het is mogelijk met de Cadillac Celestiq.

Over het interieur gesproken. Het is lekker Amerikaans: dus veel schermen. Een enorm diagonaal 55-inch scherm voor de bestuurder, een 11-inch scherm voor de infotainment. En dan zitten er achter nog twee 12,6-inch schermen voor de passagiers ter vermaak én een kleinere 8-inch scherm. Goed, het is niet zo indrukwekkend als het hyperscreen van Mercedes. Toch ziet het er lekker uit.

De Celestiq is de tweede volledig elektrische auto van het Amerikaanse merk. De EV is uitgerust met een grote 111kWh batterij. Het opgegeven rijbereik is 483 kilometer. Een goede zaak is het opladen. Je kunt met een snelheid van maar liefst 200 kW opladen. Dat is dik voor elkaar. Niet baanbrekend in vergelijking met andere merken, maar wel gewoon lekker rap. Twee elektromotoren verzorgen de vierwielaandrijving. Met 600 pk en 867 Nm aan koppel accelereert het ding in slechts 3,8 seconden naar de 96 km/u (60 mph).

Het prestigeproject van General Motors dat de Cadillac Celestiq heet verschijnt in 2024 op de markt. De productie start in december 2023. Alles draait om exclusiviteit. Er worden er slechts 500 per jaar gebouwd en GM ziet de auto als een langetermijnplan.