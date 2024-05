Jos Verstappen ziet Red Bull WEER helemaal uit elkaar vallen

Zonde, want het team uit Milton Keynes doet het nu best wel goed. Jos Verstappen voorziet dat Red Bull uit elkaar gaat vallen.

Het is crisis bij het het meest dominante team van de paddock. Aan de scorelijst zal het je niet opvallen, want Red Bull Racing heeft een zeldzame overmacht op de rest van het veld. Ze denken zelfs al aan de wereldtitel. Maar het gaat helemaal de verkeerde kant op. Het begon met de SMS-strapatsen van Christian Horner, waarmee hij zijn PA probeerde te verleiden tot, eh, ja, vul dat zelf maar in.

Vandaag was de grote headliner dat meesterontwerper Adrian Newey is opgestapt, niet te verwarren met KKK-sympathisant Aryan Newey. De 65-jarige Brit is al sinds 2006 verbonden aan Red Bull en heeft grootse successen beleeft met dat team. Eerst een periode van van 2010 tot en met 2013 (Sebastian Vettel) en daarna een periode met Max Verstappen (2021 tot en met 2024).

Jos Verstappen ziet Red Bull uit elkaar vallen

En als er iets gebeurd in het team van Max Verstappen is er maar één iemand die daar het meest ontstemd over is. Nee, niet Tom Coronel of Jack Plooij, maar Jos Verstappen.

Niets menselijk is ons vreemd, het is immers zijn zoon (wist je al natuurlijk). Verstappen Sr. voorziet namelijk een complete leegloop, zo verklapt hij aan De Telegraaf. Het is volgens hem een slecht teken dat Adrian Newey opstapt. Newey is namelijk een van de sleutelfiguren tot het succes van Red Bull Jos meent dat juist die aan boord moeten blijven, om zo de interne rust te kunnen bewaren.

Uiteraard vinden wij dat heel erg opmerkelijk nieuws, die uitspraak. Het was immers Jos Verstappen die aan de stoelpoten zat te zagen van Christian Horner, toen hij onder vuur lag. Overigens deed Verstappen toen bijna identieke uitspraken…

Ranzige riooljournalistiek

Okay, we gaan nu eventjes vol in de Story/Weekend/Party-modus, maar het lijkt erop dat dus de etterende zaak omtrent één dame ervoor zorgt dat het complete team in duigen valt. De PA van Christian Horner zou namelijk ook de PA zijn van Adrian Newey. Newey is een keurige gentlemen en zou ontsteld zijn over de gang van zaken met Hoornige Horner. Diezelfde PA was ook de dame waar Jos Verstappen ook al een oogje op zou hebben. Volgens Horner was de kritiek weer een haatcampagne tegen hem. Kortom, het is altijd wat met die scharrels…

En ja, we weten allemaal dat bovenstaande alinea riooljournalistiek is van het laagste allooi (of de bovenste plank), maar misschien is het toch eventjes tijd voor Red Bull om opheldering te geven. Op deze wijze heeft de Thaise kant (die Horner steunt) de slag om Horner gewonnen, maar verliezen ze de oorlog als iedereen de benen neemt.

Tot zover Autoblog Boulevard!