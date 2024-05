Politie vat drugsrunner in de bontkraag [video]

Ja, met een Ford Puma kun je niet zo’n superieure Audi A6 met dikke V6 diesel zoek rijden. Tsssk. Dus vat de politie de drugsrunner in de bontkraag.

Soms moet het leven van een politieagent ook gewoon vermoeiend zijn. Dan hebben ze al een drugsrunner op het oog en gat deze ook nog proberen te vluchten. Ja, inderdaad, proberen. Met één Ford Puma kun je moeilijk een vloot aan dikke Audi A6‘en afschudden op de A16.

Zeker niet als die medewerkers van de politie getraind zijn en samenwerken en de drugsrunner het moet hebben van pure wanhoop, onkunde en slecht gemaakte beslissingen in het verleden. Gelukkig weet de hermandad in de witte Audi de ooit zo veelbelovende jongen in te rekenen.

Kennelijk vindt de politie het motorgeluid van een diesel niet zo mooi, dus hebben ze in plaats daarvan gekozen voor heerlijk bombastische muziek die de drama van het evenement onderstrepen. Enfin, check de video zelf hoe de politie de drugsrunner in de kraag vat.

Foto & videocredits: Politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties