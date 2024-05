Verbeterde elektrische G-klasse aangekondigd

De Mercedes EQG is er nog niet eens, of er staat al een betere op stapel. Met veel meer range.

Dat een elektrische auto tegenwoordig heel erg snel is, is geen verrassing. Zelfs de instapversies die je voor een bescheiden bedrag kunt kopen (of leasen) zijn aangenaam vlot. De tijden van een astmatische 1.6 met een amechtige 100 pk liggen inmiddels al ver achter ons. Eerst kregen we meer power door downsizing, nu met elektrootoren. Een belangrijk aspect is nu vooral: hoe ver kom je op een accu?

Want hoe verder je kan komen op een volle lading, hoe interessanter de EV is ten opzichte van een auto met een verbrandingsmotor. De techniek ontwikkelt zich snel, want de laadsnelheden worden telkens hoger. Dus hoe je minder lang te knagen op je broodje Bockworst mit Senf.

Nieuwe verbeterde elektrische Mercedes

Vandaag heeft het Duitse Mercedes een leuke voor ons. Vorige week introduceerde Das Haus de nieuwe elektrische variant van de verbeterde elektrische G-Klasse, de G580 EQ. Natuurlijk, dat is een heel toffe auto, maar de actieradius viel ons een klein beetje tegen: 438 km volgens de WLTP. Er zijn nu zat grote SUV’s die verder komen op een volle accu. Wat heet: Mercedes heeft zelfs betere elektrische SUV’s! Denk aan de EQE EUV en de EQS SUV.

De elektrische G-Klasse die je binnenkort kan bestellen, is echter een voorproefje, zo weet Autocar te melden. Mercedes is bezig met een nieuw type accu voor de G-Klasse. Deze ‘siliconen-anode’-accu heet een veel grotere energiedichtheid dan de huidige accu’s hebben. Het moet ongeveer 20-40% gaan schelen. Dit betekent dat je met een gelijkwaardige accu 20-40% verder kunt komen, of dat je een kleinere accu kunt toepassen voor een gelijkwaardige actieradius.

644 km!

In beide gevallen heel erg goed nieuws. Meer range is altijd goed, maar een lichtere EV is voor ons in Nederland heel erg interessant, daar je binnenkort ook motorrijtuigenbelasting moet gaan betalen voor je elektrische vehikel. Dat gaat zoals jullie weten op gewicht: hoe zwaarder de auto, hoe hoger het bedrag.

Met de nieuwe accu voor de G-Klasse zal men vooralsnog inzetten op maximale range. Dat is geen vreemde strategie, want de gemiddelde G-Klasse-klant zal extra range prettig vinden en dat beetje extra belasting is geen probleem. De actieradius die genoemd wordt is maar liefst 644 km en dat is een enorme verbetering. Natuurlijk ga je deze claims nooit helemaal halen, maar een grotere range is altijd beter.