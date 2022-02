Coureurs hoeven niet meer te knielen voor de race

De een zal het prima vinden, de ander zal er stevig van balen. Maar feit is dat de Formule 1-coureurs komend seizoen niet meer zullen knielen voor een race.

Weet je nog, 2020? Het was een raar jaar, met de uitbraak van de coronapandemie voorop natuurlijk. Dat virusje zette onze samenleving flink op z’n kop en al gaat het nu langzaamaan beter, het is nog steeds niet zoals het ooit was.

Ook in 2020 kwam in Amerika de Black Lives Matters-beweging in rap tempo op. Nadat de politie tijdens een arrestatie met en knie op de hals van de zwarte George Floyd was gaan zitten, overleed deze. Vreselijk natuurlijk en voor veel Amerikanen van kleur een reden de straat op te gaan.

BLM werd snel groter en groter en werd door steeds meer mensen gesteund. Zowel door personen van kleur als mensen met een beetje minder pigment, arme mensen, rijke mensen, luie niksnutten en ook topfitte topsporters.

En in die laatste categorie zit Lewis Hamilton, de man die het racisme in de Formule 1 bespreekbaar maakte. En met succes, want in de Mercedes waarin hij reed, verschoot plots van zilver naar zwart, evenals zijn –volgens Valtteri Bottas bloedhete– overall. Maar het meest in het oog springende was natuurlijk de ceremonie voor elke race, waarbij een groot deel van de coureurs op 1 knie ging.

Maar knielen voor de race is vanaf nu voorbij

Twee seizoenen lang zaten de meeste rijders voorafgaand aan de race geknield, maar dat is nu voorbij. Volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali is het geen tijd meer voor symboliek, maar voor daden. Tegen Sky Sports zegt hij vrij vertaald het volgende:

“Maar nu is de tijd gekomen om verder te gaan en actie te ondernemen op een andere manier. Het gebaar moet omgezet worden in actie. Actie met de focus op diversiteit in onze samenleving, dat is de eerste stap.”

Wat die ‘actie’ precies gaat inhouden, is nog niet bekend. Maar het stoppen met knielen betekent niet dat de Formule 1 niets meer doet tegen ongelijkheid. In tegendeel zelfs. Zo biedt de F1 engineering-studiebeurzen aan voor mensen uit bevolkingsgroepen die normaal gesproken nooit in deze tak van sport aan de bak zouden komen.

De komende 3 seizoenen worden er jaarlijks minimaal 10 beurzen uitgedeeld, best netjes, lijkt ons. Of er nog meer wordt gedaan om de diversiteit en inclusie in de sport te bevorderen, wordt ongetwijfeld binnenkort bekend.

Rest alleen nog de vraag; wat vond jij van het kniel-momentje van de coureurs voor elke race? Onzin, of een groots gebaar. En waarom? Laat het weten in de comments!