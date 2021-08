Moedige Formule 1-coureurs worden straks beloond

En met moedige Formule 1-coureurs bedoelen we de rijders die durven in te halen. Voor hen staat er aan het eind van het seizoen namelijk een leuke prijs te wachten.

Formule 1. We raken er niet over uitgeschreven. En terecht, want het is een erg mooie en vermakelijke sport. Of herstel, het kán een erg mooie en vermakelijke sport zijn. Maar het kan ook bloedverziekend saai zijn. Een treintje van snel rijdende autootjes zoals in Frankrijk 2018 of eigenlijk altijd in Monaco doet de oogjes al gauw lekker sluiten.

Soms ligt het aan het circuit, maar soms ligt het ook aan de coureurs zelf. Dat er niet wordt ingehaald. Vaak lijken ze te denken; ‘ik geloof het wel, ik ga mijn 6e plek niet riskeren voor een 5e als het betekent dat ik mezelf ook uit de race kan rijden’.

En die mindset moet veranderen

Als het aan de organisatoren van de Formule 1 ligt, is het afgelopen met die mindset bij de coureurs. Er moet een beloning in het vooruitzicht liggen voor de coureur die wél durft in te halen. En precies dat is wat er gaat gebeuren.

De rijder die aan het eind van het seizoen de meeste geslaagde inhaalacties op zijn naam heeft staan, krijgt een bokaal. En zijn naam zal eeuwig prijken op het bovenste treetje van de Crypto.com Overtake Award, zoals de prijs gaat heten.

Nieuwe graphics voor de toeschouwers

Als we Liberty Media mogen geloven, zullen er in de (nabije) toekomst ook allerhande nieuwe graphics worden getoond tijdens de race. Hierop moet te zien zijn welke inhaalacties er mogelijk zijn.

Hoe ze dat precies voor zich zien weet ik niet, maar we laten ons graag verrassen. Alles zodat er maar meer ingehaald gaat worden. En misschien werkt het, zeker in combinatie met de auto’s van 2022 die speciaal met dit doel ontworpen zijn. Laten we het hopen.

Welke Formule 1-coureur leidt het klassement?

Dat is natuurlijk een leuke vraag. Je zou denken dat Max, Lewis, Checo of Lando hoog op de lijst van de Crypto.com Overtake Award staan. Maar dat valt tegen. Zij rijden namelijk al vanaf het begin van de races vooraan, dus hoeven ze vanzelfsprekend ook minder auto’s te passeren.

Nee, de huidige leider in het inhaal-klassement is niemand minder dan Sebastian Vettel. De Duitser van Aston Martin heeft na 11 races de meeste geslaagde inhaalacties op zijn naam staan. Hoeveel dat er zijn meldt de site van de Formule 1 niet, maar het is wel weer een leuke opsteker voor ‘unsere Seb’!