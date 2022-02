Simpele middenklasser vrijwel nergens duurder dan in Nederland

Eigenlijk wisten we wel dat auto’s vrijwel nergens ter wereld duurder zijn dan in Nederland, ook simpele middenklassers. Maar nu is er onderzoek naar gedaan, dus dan is het waar.

Geregeld kijken wij als Nederlanders met een jaloerse blik naar de landen om ons heen als het op autorijden aankomt. Niet alleen kun je in een van die buurlanden nog op flink wat stukken (bijna) zo hard als je wil, ook is autorijden daar goedkoper.

Dat geldt niet alleen voor de benzine, waarvan de prijs dagelijks record na record breekt, maar ook de aanschaf van een auto is hier flink duurder. En dat geldt heus niet alleen voor dikke brandstofslurpers, ook voor een simpele middenklasser betaal je in Nederland de hoofdprijs.

Nederland op 4 na duurste land ter wereld

De Britse verzekeringsvergelijker Confused.com heeft eens gekeken wat een simpele middenklasser overal ter wereld kost en de resultaten naast elkaar gelegd. Voor het onderzoekje gingen de experts uit van een Volkswagen Golf 1.0 TSi met 110 pk. Precies, een meer middelmatige middenklasser kun je haast niet bedenken.

Laten we direct de pleister maar van de wond trekken, in Nederland betaal je daar 32.490 euro voor. Da’s flink hè? Gelukkig is ons land niet het duurste, in vier landen betaal je nog meer voor die simpele middenklasser, namelijk Noorwegen, Zuid-Afrika, Denemarken en bovenaan staat Singapore.

Vergeleken met de nummer 1 mogen wij overigens nog in onze handjes knijpen, die simpele Golf kost in Singapore namelijk…. hou je vast…. 118.795 euro…. Het volledige overzicht van dure landen zie je hieronder.

Je kunt ook goedkoop een middenklasser scoren

Waar er duurste landen zijn om een simpele middenklasser te kopen, zijn er natuurlijk ook landen waar zo’n Golfje bijna niks kost. Niet geheel ontoevallig kun je in het goedkoopste land ook vrijwel voor niets tanken en zijn alle steden vrijwel geheel ingericht op autoverkeer.

Inderdaad, in de Verenigde Staten betaal je het minste voor je Golf 1.0 TSi met 110 pk en een handgeschakelde zesbak. Voor de ultieme simpele middenklasser mag je daar 20.435 euro’s afrekenen. Omgerekend dan hè, want volgens mij nemen Amerikaanse dealers nog altijd geen euro’s aan maar dollars. Doch dit geheel terzijde.

Wil je dichter bij huis goedkoop in een nieuwe middenklasser rijden, dan kun je naar Polen, Slowakije of Griekenland, respectievelijk de nummer 2, 3 en 5 op de lijst, die je hieronder in z’n geheel kunt zien.

Ook andere auto’s zijn in Nederland stervensduur

Ook als je bijvoorbeeld een EV wil kopen ben je in Nederland veel geld kwijt, slechts 8 landen in de hele wereld vragen meer voor zo’n stofzuiger met deuren. Hetzelfde geldt voor de SUV of de leuke sportwagen voor erbij.

En dacht je goedkoper uit te zijn met een tweedehandsje, dan kom je ook bedrogen uit. Die worden namelijk ook met de dag duurder. Met 1 kanttekening, da’s niet alleen zo in Nederland, maar in de hele westerse wereld…

Kortom, als het op de kosten van autorijden aankomt is Nederland gewoon K met P. Waarvan akte.