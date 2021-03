Criminelen kunnen nu online shoppen - Autoblog.nl

Dankzij een enorm datalek zijn 7.300.000 auto gegevens te koop.

Het houdt niet op met het slechte nieuws vandaag. Na het toiletten-debacle van Stellantis van vanochtend gaan we verder met een enorm datalek. Gegevens van miljoenen autobezitters zijn op het wereldwijde web terecht gekomen.

Deze gegevens zijn ontvreemd bij een ICT-bedrijf dat autogarages ondersteund. Het gaat niet alleen om NAW-gegevens, maar ook de bijbehorende kentekens, telefoonnummers en e-mailadressen. Al deze gegevens staan nu op een hackersforum te koop. Dat meldt de NOS.

Datalek

Naar schatting betreft het 7,3 miljoen ‘datapunten’. Het kan dus zijn dat er op één adres meerdere datapunten zijn. Een kenteken, adres, geboortedatum telt bijvoorbeeld als drie van die datapunten. In 2.500.000 gevallen is er een e-mailadres gelekt. Volgens de NOS is het een van de grootste datalekken aller tijden.

Met deze gegevens kunnen criminelen heel erg eenvoudig online shoppen (daarmee bedoelen we uiteraard stelen). Met zo’n overzicht hebben ze alle relevante informatie om een auto te ontvreemden. Het rapaille hoeft in elk geval niet meer op zoek naar dikke auto’s, ze hebben nu er een Gone in 60 Seconds-esque overzicht is. Je weet wel, zo’n lijst met info waar Tracy, Carol, Dorothy, Vanessa en Eleanor staan geparkeerd.

Gratis proefmonster voor NOS

Om te kijken of het geen loze belofte was, deed de NOS zich voor als geïnteresseerde. Ze ontvingen al wat data als ‘proefmonster’, zodat ze konden zien wat voor soort data te koop stond. Er wordt namelijk 32.000 euro voor gevraagd. Deze proefdata met 54.000 kentekens toonde aan dat er ook heel veel oude informatie in stond van auto’s die al lang weer zijn doorverkocht of niet meer in gebruik zijn. Toch, veel namen en adressen zijn wel correct. Waar eerst een oude S500 stond, kan nu een nieuwe exemplaar staan.

Ondanks diverse maatregelen van autofabrikanten is het in sommige gevallen kinderlijk eenvoudig om een auto te ontvreemden. Met name de keyless entry maakt het criminelen bovengemiddeld eenvoudig. In de bovenstaande video doet @Wouter het eventjes voor. In dit artikel vertelt collega @hayte hoe je het kan voorkomen.