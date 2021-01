Auto met keyless entry? Zo voorkom je dat je auto wordt gejat - Autoblog.nl

Keyless entry is superhandig, zowel voor jou als voor criminelen. Wij leggen je uit hoe je ondanks keyless entry voorkomt dat je auto wordt gejat.

De autodeur ontgrendelen en de motor starten zonder dat je ooit de sleutel uit je broekzak hoeft te halen. Keyless entry en keyless start zijn hele handige technieken die tegenwoordig in vrij veel nieuwe auto’s zitten en het leven nét dat beetje makkelijker maken. Het principe is bekend: je auto stuurt continu een signaal uit die communiceert met je sleutel. Je sleutel kan, wanneer deze het signaal van de auto ontvangt, weer een signaal terugsturen naar je auto. Zo weet je auto dat de sleutel in de buurt is en dat de deuren opengemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld.

Het probleem van het systeem is alleen dat dit niet super veilig is. Een crimineel kan met de juiste apparatuur dat signaal oppikken en versterken. Stel dat je dus je auto op de oprit hebt staan en je sleutels bij de voordeur liggen, dan kan een crimineel bij veel auto’s dit signaal versterken, de auto openen en er vandoor gaan met je spullen of zelfs de auto.

Dit fenomeen is al langer bekend, maar nu treden verzekeraars er harder tegen op. Keuringsinstantie KIWA keurde voorheen auto’s met een onveilig keylesssysteem namelijk goed, maar doet dat nu niet meer. Tegenover de BNR Nationale Autoshow legt Certificatie Manager bij Kiwa Henk van Vliet uit hoe het zit.

Om te beginnen met de onveiligheid van de keylesssystemen. In theorie zijn er namelijk twee manieren om dat signaal te versterken. Je kan dat signaal versterken als het doelwit met de sleutel aan het wandelen is, of je kan het signaal versterken als de sleutel een poosje stilligt, zoals in een la bij de voordeur. Dat eerste vindt Kiwa kennelijk niet zó erg, maar dat tweede moet wat Kiwa betreft bij nieuwe auto’s niet meer kunnen.

Dus, wat kan je doen om te voorkomen dat je auto met keyless entry wordt gejat? Er zijn twee manieren. De eerste manier is om je sleutel in een metalen blik te laten liggen, waarbij je zorgt voor een kooi van Faraday. Bij zo’n constructie kan er geen signaal naar binnen of buiten, dus kan je sleutel niet met je auto communiceren wanneer de sleutel in het blikje ligt. Het probleem is hierbij volgens Van Wijk dat mensen vaak de reservesleutel vergeten en deze niet in de kooi plaatsen, waardoor het signaal alsnog door criminelen versterkt zou kunnen worden.

De beste oplossing is volgens Van Wijk om je auto aan te passen. Hier zijn er twee technieken voor. Of je past de sleutel aan, of je past de auto aan. Bij het aanpassen van de sleutel zorg je ervoor dat deze in slaapstand blijft als de sleutel niet meer beweegt. Als deze dus ergens stilligt, moet deze na vijf minuten geen signaal meer verzenden. Op die manier moet de aanval niet meer mogelijk zijn. Bij bepaalde autofabrikanten, zoals VAG, Mercedes, BMW en Toyota kan je zo’n sleutel nabestellen. Anders heeft Kiwa nog wat goedgekeurde bedrijven die zo’n aftermarketsleuteloplossing verkopen.

De tweede oplossing is een apparaatje dat met de CAN-bus van je auto praat. Deze filtert de keyless entry en keyless start signaal uit de CAN-bus en heeft een eigen autorisatie. Dan moet je een extra sleutel meenemen die met Bluetooth werkt, die zo veilig met de auto kan communiceren, stelt Van Wijk.

Voor de duidelijkheid: lang niet alle autobezitters die nu een keylesssysteem hebben, gaan straks verzekeringsproblemen krijgen. Kiwa doet namelijk niks met al gecertificeerde auto’s. Nieuwe auto’s die nog verkocht moeten worden en nog niet door Kiwa zijn gecertificeerd, kunnen echter wél in de problemen komen. BMW en Mercedes hebben de huidige autosleutels al aangepast, maar andere autofabrikanten waren minder rap met de aanpassingen. Van Vliet zegt dat twee derde van alle auto’s met een keylesssysteem nu geen keurmerk zou krijgen.

