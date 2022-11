Daniel Ricciardo spreekt over zijn terugkeer naar Red Bull (video)

We raken er niet over uitgepraat: de terugkeer van Daniel Ricciardo naar Red Bull. En hij ook niet.

Back to Max! Yep, het was toch wel onverwacht. Ook al hing het wel al in de lucht: dé terugkeer van Daniel Ricciardo naar Red Bull. Max en Daniel zijn toch wel de ideale combo. Misschien niet op het circuit zelf, maar wel daarbuiten. Het zijn zichtbaar vrienden en maken veel lol, dit levert mooie TV op. Dat zal Red Bull ook gedacht hebben en Ricciardo zal terugkeren als derde rijder bij het team.

Ricciardo en zijn terugkeer bij Red Bull

Ja, wij zijn voor! Het is gewoon een amicale en leuke vent. Toch gingen er veel wenkbrauwen omhoog toen het nieuws van ‘the return’ naar buiten kwam. Waarom zou hij in vredesnaam kiezen voor een bijrol? Nou, om dit uit de wereld te helpen heeft hij een video’tje gemaakt voor ons.

De match tussen Ricciardo en McLaren was niet een goede. De twee namen eerder afscheid dan de bedoeling was. Jammer ja. Maar Ricciardo ging niet bij de pakken neerzitten en daarom kwam Red Bull in beeld. Of Max hier een rol in heeft gespeeld? Misschien dat we het ooit te weten komen.

Hij zegt in het filmpje, zie hieronder, dat zijn terugkeer niet iets was dat gepland was. Maar dit pad ging er logischer uit zien, toen het besef kwam dat hij volgend jaar geen stoeltje in de koningsklasse van de autosport zou hebben.

Actief blijven

Er zijn uitzonderingen, maar meestal is het zo als je uit de Formule 1 bent dat het dan wel over is. Terugkeer is dan heel moeilijk. Er kleeft toch iets negatiefs aan de coureur en er is veel (jongere) concurrentie. In een gesprek met de In the Fast Lane-podcast van de Australian Grand Prix Corporation gaf Ricciardo toe dat Red Bull een optie werd, naarmate meer duidelijk werd.

Hij zegt dan ook dat betrokken zijn (in de F1) zijn beste kans is om een voet tussen de deur te houden. Daar heeft hij misschien wel gelijk in. Red Bull heeft hem nu die kans gegeven en is (bijna) net zo enthousiast als de coureur zelf. Vermoedelijk zal het lastig zijn voor hem als hij volgend jaar niet kan racen, daar zit toch wel een teleurstelling in zijn stem. Hij vertelt er zelf nog veel meer over. Bekijk daarom snel de video hieronder.