Vriend scheurt veel te hard, eigenaar raakt Porsche kwijt

Dat is balen. Laat je je vriend rijden, maar raak jij je Porsche kwijt.

Het overkwam een man in Denemarken. Daar mag je overdag 10 kilometer harder rijden op de snelweg dan hier bij ons. Ja, 110 kilometer per uur dus. Echter, in Denemarken hebben ze pittige straffen bij snelheidsovertredingen.

Eigenaar raakt Porsche kwijt

Je bent een goede vriend of niet. En als die vriend even vraagt of hij je Porsche mag lenen, zeg je natuurlijk ja. Dat doen we toch allemaal? Nou ik niet, maar dat zegt vermoedelijk meer over mij (daarnaast heb ik geen Porsche). Die vriendschap staat echter vermoedelijk nu wel onder druk, aangezien die vriend gepakt is door de politie. Hij reed namelijk 100 kilometer te hard. En dat mag niet hé.

De beste man van 42 jaar oud is nu voor drie jaar zijn rijbewijs kwijt en moet ook de cel in, dat zal hem leren! Maar de rechter nam daarnaast het besluit dat de dure Porsche – die dus geleend was – verkocht zal worden.

We hebben het hier over een Porsche 911 van de modelserie 993. In Nederland levert een dergelijke Porsche in goede staat al snel 125.000,- euro op. De opbrengsten van de verkoop zullen terugvloeien naar de staatskas. De Denen hebben dit overigens pas onlangs mogelijk gemaakt, weet Der Spiegel te melden. Er is strengere regelgeving opgesteld om racers op de openbare weg aan te pakken. Nou, dat is gelukt. Opvallend feitje daarbij is dat deze nieuwe wet op 31 maart 2021 in werking trad. De dag erna werd de racer aangehouden door de lokale politie. Toch balen.

Wet

De eigenaar kan dus fluiten naar zijn auto, dit terwijl hij de overtreding niet begaan heeft. Dit komt door de wet, waar de rechter gretig gebruik van gemaakt heeft. De nieuwe wetgeving maakt geen onderscheid of je nou de eigenaar bent van de auto of niet. Als je te hard rijdt in een auto, dan loop heb je het risico dat je die auto kwijtraakt.

Goede wetgeving of toch een beetje oneerlijk? Zeker is dat er wel een afschrikwekkend effect vanuit gaat.