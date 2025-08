Dashcam in je auto: welke moet je hebben en waar mag je hem gebruiken?

Het aanbod is gigantisch en de regels wisselend. Dit moet je weten over dashcams voor je er eentje bestelt.

Je ziet de beelden steeds vaker online en op TV; video’s die zijn opgenomen vanuit de auto met de gekste situaties en meest krankzinnige ongelukken. Deze video’s maak je met een dashcam. Een dashcam is een klein cameraatje in de auto dat alles filmt wat je onderweg meemaakt. Je plaatst hem op de voorruit achter de binnenspiegel en hij begint automatisch met filmen wanneer je de auto start. De camera neemt continu op en de beelden worden opgeslagen op een SD-kaart. Oudere beelden worden automatisch overschreven, zodat de laatste ritten altijd bewaard blijven.

Met een dashcam heb je altijd gelijk

Een dashcam kan cruciaal zijn als getuige bij ongelukken of bij andere situaties op de weg. Vaak is de schuldvraag onduidelijk of is de tegenpartij niet helemaal eerlijk over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Stel je voor: je rijdt door groen op een kruispunt en een andere auto rijdt door rood maar kwam wel van rechts. Als deze persoon beweert óók door groen te hebben gereden, dan heb je een getuige nodig om jouw onschuld te bewijzen. Het bezitten van beeldmateriaal van het ongeluk kan in zo’n situatie van doorslaggevend belang zijn.

Ook als beveiliging tegen vandalisme of diefstal wanneer je auto geparkeerd is, is een dashcam de uitkomst. Dashcams met een parkeermodus worden veel gebruikt om parkeerschade of vandalisme vast te leggen. Je sluit deze dashcam met een permanente voeding op de accu van de auto aan zodat de dashcam je auto bewaakt, ook wanneer als jij er zelf niet bij bent. Er zijn zelfs dashcams met 4G die je met internet kunt verbinden. In dat geval ontvang je op afstand meldingen zodra er iets bij je auto gebeurt en kun je hem live volgen als de auto gestolen is.

Wat is de populairste dashcam?

Er is tegenwoordig een hoop keuze in dashcams. Ze bestaan niet alleen voor in de auto maar ook voor op de fiets of motor, in de vrachtwagen of zelfs speciaal voor in de taxi. De AZDome M770 Pro is momenteel één van de meest verkochte modellen. Hij filmt in scherpe 4K-resolutie aan de voorkant en Full HD aan de achterkant. De M770 Pro-dashcam heeft handige functies zoals WiFi, GPS en een uitgebreide parkeermodus.

Ook in andere landen zoals Duitsland en Frankrijk worden dashcams steeds populairder. Het gebruik van een dashcam geeft er veel bestuurders een gevoel van veiligheid. De meeste gebruikers geven aan niet meer zonder dashcam de weg op te willen. Logisch ook, want de kans wordt steeds groter dat je bij een aanvaring te maken krijgt met iemand die wél een dashcam heeft. Je bent aanzienlijk in het nadeel als je zelf geen bewijsmateriaal kunt aanleveren.

Waar mag je filmen met een dashcam?

Het filmen met een dashcam is in Nederland gewoon toegestaan. Ook in veel andere West-Europese landen mag je met een dashcam de weg op. In Duitsland moet je oppassen met het online delen van de beelden. In Oostenrijk en Portugal is het ten strengste verboden om met een dashcam te filmen. Filmen in openbare ruimtes is daar volledig verboden. Haal hem daar dus van de ruit als je er op vakantie gaat.

