Fastned installeert snelste lader van Nederland langs de A6

Deze lader kan vier keer zo snel laden als de meeste snelladers.

Terwijl veel mensen nog steen en been klagen over elektrische auto’s staan de ontwikkelingen niet stil. Integendeel, het gaat hard. Steeds meer EV’s staan op een 800V-platform en kunnen razendsnel laden. Fastned loopt alvast op de zaken vooruit en heeft nu de eerste Megawatt-lader geïnstalleerd.

Dat lees je goed: een Megawatt. Dat is dus 1.000 kW, terwijl veel snelladers maximaal 250 kW geven. Fastned heeft al snelle 400 kW-laders, maar dit is echt next level. De eerste Megawatt-lader is te vinden bij het snellaadstation Aalscholver, langs de A6 tussen Lelystad en Almere.

Nu zijn er nog geen auto’s op de markt die daadwerkelijk kunnen laden met 1.000 kW, of daar ook maar in de buurt komen. De volle potentie van deze paal kan dus nog niet benut worden. Er zijn wel elektrische vrachtwagens die met enorme vermogens kunnen opladen, maar daar is dit laadstation niet in de eerste plaats voor bedoeld.

Een Megawatt is misschien een beetje overkill, maar toch zijn 400 kW-laders ook alweer achterhaald. De Chinezen bouwen namelijk al EV’s die sneller dan dat kunnen laden. Een Zeekr 7X – de gele auto op de headerfoto – kan bijvoorbeeld met 480 kW laden. En de Xpeng G9 kan zelfs met 525 kW laden. Dit zijn auto’s die je nu gewoon in Nederland kunt bestellen. In die zin is een nieuwe generatie snelladers dus geen overbodige luxe.

Auto’s die met een Megawatt kunnen laden zijn voorlopig nog toekomstmuziek, maar er wordt al wel mee geëxperimenteerd. De Mercedes Concept AMG GT XX heeft zelfs al 1.041 kW aangetikt tijdens het laden. Dat is dus wel de kant die we opgaan.

De ultrasnelle lader van Fastned is nog een pilot, maar het kan zeker geen kwaad om op de ontwikkelingen vooruit te lopen. En als je dus een auto hebt die met meer dan 400 kW kan laden, dan weet je waar je moet zijn: bij de Fastned langs de A6.

Via: LinkedIn