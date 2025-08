Iedereen wil een SUV en dus haalt VW er twee van de markt.

Werken er enkel liefhebbers bij Volkswagen die weer terug willen naar de tijd van hete hatchbacks en luxe sedans? Of gebruikt VW omgekeerde psychologie om de volgende autotrend voor te zijn? Nee, Volkswagen heeft andere redenen om midden in de SUV-hype twee van de grootste modellen uit productie te halen.

Tenminste, dat is wat anonieme ingewijden vertellen. Het Britse Autocar weet te melden dat Volkswagen van plan is om een einde te maken aan de Touareg. De grootste VW in het huidige assortiment zou volgend jaar al aan zijn einde komen, na 23 jaar trouwe dienst.

Waarom?

In deze tijd een SUV de nek omdraaien is als alleen snowboots verhuren in de zomer. Wat is dan de reden? Simpel: er ís al een opvolger op de markt. De nieuwe VW-daddy is de Tayron. De SUV is wat kleiner, maar ook wat goedkoper. Dat past wat beter bij het Volkswagen van de toekomst: meer auto’s voor minder geld verkopen in plaats van minder auto’s voor meer geld aan de man brengen.

Hier in Nederland ga je waarschijnlijk weinig merken van de beëindiging van de Touareg. Vorig jaar werden er 198 nieuwe exemplaren op Nederlands kenteken gezet, in 2023 waren dat er maar 24 stuks. Dit jaar zijn er tussen januari en augustus 99 nieuwe Touaregs naar Nederland gekomen.

Nog een SUV die met pensioen gaat

Het afscheid van de grootste VW SUV zagen we ergens wel aankomen. Het einde van de ID.5 dan weer niet. Volgens dezelfde ingewijden zou ook de grootste, hoge elektrische Volkswagen al snel aan zijn einde komen. Dat moet in 2027 zijn.

De ietwat sportiever ogende ID.5 zou de strijd hebben verloren van de ID.4. Zowel in Europa als in Azië. Het is natuurlijk niet leuk om met een model te stoppen, maar bij de ID.5 werken er nog meer krachten. Ford gebruikt de ID.5 als basis voor de Capri. Moet die dan ook al na een korte comeback stoppen of begint die auto straks, net als de Explorer, zijn leven als ID.4? We houden het in de gaten.

De ID.5-stop maakt onderdeel uit van een bredere stroomlijn van het gamma. Ik ben benieuwd welke modellen immuniteit krijgen en welke naar verliezerseiland worden gestuurd.