Nieuwe betaalbare SUV heeft meer vermogen dan 911 GT3 RS!

En toch vermoed ik dat je hem aan je voorbij laat gaan…

Als de jonge Jeremy Clarkson nu actief zou zijn als autojournalist, dan zou hij niet weten wat hij meemaakt. Zijn stokpaardje ‘powerrr!‘ vind je tegenwoordig in vrijwel alle nieuwe auto’s. Ook de betaalbare auto’s hebben makkelijk 200+ pk. Sterker nog, je kunt een grote betaalbare gezins-SUV kopen die meer vermogen heeft dan de Porsche 911 GT3 RS.

We hebben het dan over de vandaag aangekondigde Leapmotor C10 AWD. Het Chinese Stellantis-merk timmert lekker aan de weg met de goedkope T03 en B10. Erboven vinden we de C10 die je nu dus ook met vierwielaandrijving kunt bestellen. Daarvoor installeert Leapmotor een extra elektromotor zodat er nu eentje op de vooras en eentje op de achteras zit.

Het vermogen van de Leapmotor C10 AWD

In zijn geheel produceert de elektrische aandrijflijn een vermogen van 585 pk. En dat terwijl de eenmotorige C10 het met slechts 217 pk moet doen. Met de elektrokracht van de C10 AWD ga je dus over de GT3 RS heen, maar je vindt het waarschijnlijk eerlijker als ik de Chinese SUV vergelijk met een andere EV. Kijken we bijvoorbeeld naar de Macan, dan is de C10 sterker dan de eerste drie uitvoeringen (Macan, Macan 4 en Macan 4S). De Turbo is met 639 pk een maatje te groot voor de sterkste C10.

Dankzij het vermogen van 585 pk en de bakken met koppel die altijd beschikbaar zijn, sprint de C10 in precies vier seconden van 0 naar 100 km/u. Dat is even snel als een Lamborghini Gallardo en een tiende van een seconde sneller dan de Macan 4S.

Wat heb je nog meer aan de C10 AWD? In de vloer ligt een grote 81,9-kWh LFP-accu. De actieradius die de grote batterij teweegbrengt, is nog onbekend. Er zit 800 volt architectuur op, maar ook het maximale laadvermogen wil Leapmotor ook niet kwijt. Wel krijgen we te horen dat je in 22 minuten van 30 naar 80 procent kunt opladen. En de 10-80-tijd dan? Ook onbekend…

Wat kost de C10?

Leapmotor verkoopt de basisversie van de C10 voor minimaal € 39.050. De prijs van de C10 AWD is helaas … inderdaad, nog niet bekend. Ik kan me niet voorstellen dat Leapmotor er een bedrag in de buurt van € 86.000 voor gaat vragen. Dat is de prijs van de basis-Macan. De 4S die qua prestaties nog het dichtst bij de C10 AWD komt, kost tenminste € 96.700. Toch zou ik denken dat Leapmotor en Porsche niet naar dezelfde potentiële klanten vissen.