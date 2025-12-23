Deze dure Chinees verkoopt beter dan BMW en Mercedes

Een gloednieuw merk verslaat gewoon eventjes de gevestigde orde in het topsegment.

Als je een ton stuk slaat op een auto, dan koop je een statussymbool. Merknaam en imago zijn dan heel belangrijk. Daarom lijkt een dure auto van een nieuw Chinees merk kansloos tegen gevestigde namen als Mercedes en BMW. Toch is dat niet het geval.

In China is een gloednieuw merk er in geslaagd om Mercedes, BMW en Porsche te verslaan in de verkoopstatistieken. De bestverkochte auto in de prijscategorie boven de 100.000 dollar was namelijk de Maextro S800.

De wat…? De Maextro S800! Dit is ook in China geen bekende naam, want dit merk bestaat nog maar een jaar. Wel zit er een grote techreus achter, namelijk Huawei. Zij hebben deze auto in samenwerking met autofabrikant JAC ontwikkeld.

De Maextro S800 blijkt een schot in de roos, want het is al drie maanden op rij de bestverkochte topsedan in China. De Maextro troefde daarmee alle Duitse concurrenten af. Sterker nog: deze auto verkocht afgelopen maand beter dan de 7 Serie en de S-Klasse sámen.

Is de Maextro niet gewoon heel voordelig? Ja en nee. De vanafprijs is omgerekend €85.000, wat voor een luxe toplimo niet veel is. Maar voor een auto van een compleet onbekend merk is het toch een hoop geld. En de prijs kan oplopen tot €130.000, wat toch echt Mercedes-territorium is.

Dan nog even over de auto zelf. Dit is geen traditionele toplimo met een V8 of een V12. De Maextro is altijd elektrisch aangedreven, al is er de optie voor een verbrandingsmotor. In dit geval krijg je een viercilinder als range-extender. Qua formaat is de Maextro een absolute mastodont: met 5,48 meter is deze auto langer dan een Maybach S-Klasse.

Eerlijk is eerlijk: het is wel een imposante auto om te zien. Dat komt deels omdat er is afgekeken bij diverse andere merken, maar toch… Er komt wel wat aanrijden. En wat voor merknaam er opzit is kennelijk niet zo relevant verder.

Bron: Bloomberg