Heeft Ford alle interesse in Europa verloren?!

Het begint er wel op te lijken.

Ford was altijd een van de grote spelers in Europa, maar die rol dreigen ze nu in een rap tempo te verliezen. Wie had dat gedacht…? Dat de Fiesta en Focus zijn geschrapt is al erg genoeg, maar intussen investeert Ford ook niet in nieuwe modellen voor Europa.

Nadat Ford eerder al platforms van Volkswagen leende, werd deze maand bekend dat ze nu ook platforms van Renault gaan gebruiken. Het lijkt er sterk op dat Ford geen zin meer heeft om zelf platforms te ontwikkelen voor Europa.

Universal EV Plaform

Intussen heeft Ford wel met veel bombarie het ‘Universal EV Platform’ aangekondigd. Op dit platform wordt eerst een pick-up gebouwd voor de Amerikaanse markt, maar daar blijft het natuurlijk niet bij. De naam ‘Universal’ lijkt te duiden op een platform wat wereldwijd wordt ingezet.

Wat blijkt echter? Ford heeft helemaal geen concrete plannen om dit platform ook naar Europa te brengen. Terwijl het nota bene een elektrisch platform is, wat ook geschikt is voor relatief compacte modellen. Ideaal voor ons continent, zou je zeggen. Daarbij is het ook nog eens een betaalbaar platform.

Hoge pieten

De hoge pieten bij Ford zijn echter zeer terughoudend over het toepassen van dit platform in Europa. Volgens Jim Baumbick, de baas van Ford Europa, is dit een “hele grote onderneming” qua engineering en kosten. Opperbaas Jim Farley zegt dat ze “niet uitsluiten” dat het platform in de toekomst naar Europa komt. Dat klinkt allemaal niet heel enthousiast. Het is sowieso duidelijk dat er geen plannen liggen voor de korte termijn.

Op deze manier kan het snel bergafwaarts gaan met Ford. In 2024 daalden de verkopen in Europa al met 17%. En wat is het merk nog waard als het gamma straks uit omgekatte Volkswagens en Renaults bestaat…?

Via: Automotive News