Waarom je auto slecht start als het koud is (en wat het écht oplost)

Niet alleen jij hebt last van de kou, ook jouw auto wordt er nukkig van.

Hoewel de echt koude winters niet vaak meer voorkomen, wil het toch nog wel eens gebeuren dat het kwik ver onder nul uitkomt. En omdat we dat soort temperaturen steeds minder gewend zijn, is de kans groter dat je onbekend bent met de autoproblemen die dit soort omstandigheden met zich mee kan brengen. Een auto die om onverklaarbare reden niet start, bijvoorbeeld.

Nu kun je dat ‘onverklaarbare’ hier wel met een korreltje strooizout nemen, want in de meeste gevallen komt het neer op de accu die het wat zwaarder heeft dan normaal.

Als het kouder wordt, is het voor een accu namelijk moeilijker om genoeg vermogen te leveren. De lagere temperatuur zorgt ervoor dat de interne weerstand toeneemt, wat betekent dat een verouderde accu of één met een die minder is opgeladen, niet genoeg spanning kan leveren om bijvoorbeeld de startmotor van genoeg stroom te voorzien. Juist dat onderdeel vraagt namelijk een hoge piekspanning om zijn werk te doen. Het resultaat: een auto die niet of met heel veel geklaag start.

Voorkomen is beter dan genezen

Nu je de oorzaak weet, is het ook handig om te oplossingen te weten. Of beter nog, dat je weet hoe je dit soort problemen kunt voorkomen. We geven je zes aandachtspunten:

Zorg ervoor dat de accu zoveel mogelijk is opgeladen. Nu snappen ook wij dat jij niet zomaar kunt ruiken hoe vol jouw accu zit en dat het meten hiervan ook niet altijd even makkelijk is. Houdt daarom de vuistregel aan om af en toe eens een goede, langere rit te maken. Bij korte ritjes vraag je namelijk doorgaans meer van de accu dan dat je kunt laden over de paar afgelegde kilometers. Het omgekeerde is ook waar. Heb je veel erg korte ritten gemaakt en zit er kou aan te komen, dan weet je wat je moet doen.

Alternatief: de druppellader, al is dat niet zo praktisch. Toch vergeten om die lange rit te maken en heeft de auto het zwaar met starten? Zet dan de airco, radio en andere elektronische dingen uit. Hoe minder stroom er naar de accessoires gaat, hoe meer er naar de startmotor kan. Dit doen garandeert niet dat de problemen verdwijnen, maar het is het proberen waard. Als verlengde op het vorige punt: controleer of de start/stop-functie uit staat. Bijna alle auto’s die deze optie hebben, doen dit uit zichzelf al bij lagere temperaturen. Toch kan het geen kwaad om er zeker van te zijn. Het is toch vervelend als de auto bij het eerste stoplicht uitvalt en vervolgens niet of moeilijk start. Heb je je auto al langere tijd en nog nooit over de accu en het vervangen nagedacht? Dan is de kans dat hij verouderd is en dus minder presteert aanwezig. Accu’s hebben niet het eeuwige leven en leveren naarmate ze ouder worden steeds minder spanning. Als dat het geval is, kun je al het bovenstaande blijven proberen, maar succes zal je er niet mee hebben. Een bezoekje aan de garage om de accu te laten nakijken en eventueel te vervangen kan geen kwaad in dit geval. Dit punt klinkt wellicht ietwat suf en is het eigenlijk ook: zet de auto in je garage als die hebt. Dan wordt de accu niet zo koud en heb je dus ook geen startproblemen. Nog een voordeel: je hoeft ook niet meer te krabben. Alle bovenstaande punten tegen beter weten niet gedaan? Dan kan je altijd nog de ANWB bellen. Of bij de buurman aanbellen en vragen of jullie even in de kou kunnen rommelen met zijn startkabels.

Maar hoe zit het met olie?

Waarom hebben we het hier alleen over de accu en niet over bijvoorbeeld olie? Dat goedje zou immers ook zo dik en stroperig kunnen worden, dat zelfs een prima opgeladen accu en een startmotor op volle kracht niets de motor niet draaiende krijgen. Het antwoord daarop is simpel: het wordt in Nederland doorgaans niet koud genoeg om daar problemen mee te ondervinden. Als jij de voorgeschreven olie gebruikt, kan je er vanuit gaan dat je bij elke Nederlandse temperatuur je auto start.

Wil je zeker weten dat je de juiste olie hebt, kijk dan naar het eerste getal die de viscositeit aangeeft. Het getal voor de W, die overigens voor ‘winter’ staat. Die geeft een indicatie van hoe ‘verpompbaar’ de olie blijft bij lagere temperaturen. Neem bijvoorbeeld 5W30, wat tot gemiddeld een temperatuur van -30 graden Celsius prima presteert. Het ook veel gebruikte 10W30 houdt het vol tot een graad of -20C tot -25C. Temperaturen die je amper in ons niet zo heel erg koude kikkerlandje tegen zult komen.

Blijf je deze winter niet in Nederland en zoek je met je eigen auto de kou op om te gaan wintersporten? Check dan ook deze vijf tips om tijdens je vakantie niet tegen onverwachte problemen aan te lopen.