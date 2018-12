De 12 best bekeken Autoblog video’s op YouTube [2018]

Welke video's werden het best bekeken?

Het was een druk jaar voor Team Autoblog. Er werden meer video’s dan ooit tevoren geproduceerd en die check je natuurlijk op ABHD, Autojunk of YouTube. Ons YouTube-kanaal telt inmiddels meer dan 140.000 abonnees, waarvoor dank! YouTube is vandaag de dag ingebakken op smart TV’s, de smartphone, tablet en de ouderwetse computer. Met een degelijke internetverbinding kan tegenwoordig overal ter wereld ingeschakeld worden op jullie favoriete video’s. Want massaal kijken, dat deden jullie. Hieronder check je de best bekeken YouTube video’s die we in 2018 hebben gemaakt.

12. RAM 1500 (2019) rijtest

De brute pickup is voor consumenten in Nederland onbetaalbaar. Als zakelijke aanschaf is de RAM 1500 echter wel interessant. Aannemers, boeren en fans van V8-motoren schakelden massaal in op deze rijtest met een Amerikaans monster.



11. Deze 10 dingen heeft een S-klasse Coupé wel en jouw auto niet

De Mercedes S-klasse Coupé beschikt over tal van unieke features die je hoogstwaarschijnlijk niet op jouw auto gaat vinden.



10. Porsche 911 GT2 RS rijtest

700 pk in een 911. Dat is een feest en de gelikte rijtest van Wouter werd dan ook goed bekeken.



9. Zo maakt Stipt Polish Point je auto mooier dan nieuw

Een (oudere) auto wegbrengen en deze als nieuw terugkrijgen. Bij Stipt Polish Point krijgen ze het voor elkaar en dat zorgde terecht voor de nodige weergaven.



8. Audi RS4 Avant (B8) aankoopadvies

De gezinswagen met V8 die we stiekem allemaal willen hebben.



7. Mijn auto: Volkswagen Golf VI R van Semi

De Mijn-Auto video met Autoblog-lezer Semi was een succes. Hoe kan het ook anders, met zo’n gave Volkswagen Golf R.



6. Volkswagen Golf 7.5 R Performance with Akrapovič goodness!

Wederom een Golf R-video. De hete hatchback uit Wolfsburg is blijkbaar populair.



5. Power! BMW M135i van Wouter onder handen genomen

De 1 Serie ging naar de sportschool, waardoor de M135i nog krachtiger werd.



4. 2018 BMW M5 First Edition rijtest

Onze rijtest met de nieuwe BMW M5.



3. Mijn auto: Audi RS6 (C6) Avant van Mark

“Wat zuipt dat nou?”, deze Mijn-Auto aflevering bevat leuke anekdotes.



2. Zo rij je goedkoop een Mercedes C63 AMG

Deze Autoblog-lezer rijdt op een slimme en voordelige manier in zijn AMG.



1. Zo jat Wouter jouw auto

Moderne auto’s zijn voor criminelen soms eenvoudig te jatten. In deze video liet Wouter zien hoe dieven te werk gaan.