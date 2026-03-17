TECHART breidt dikke Aerokit voor Porsche 911 verder uit

Geen fan van carbonfiber? Ook dan zit je hier goed.

De bekende Porsche-tuner: TECHART, breidt zijn al zeer gave aerodynamische programma voor de nieuwste Porsche 911-generatie (992.2) nog ietsje verder uit. Naast de reeds bekende carbon uitvoering introduceert de Duitse tuner nu ook een verfbare variant van de Aerokit, waarmee klanten nog meer mogelijkheden krijgen om hun 911 volledig naar eigen smaak samen te stellen.

Meer personalisatie voor de 992.2

De nieuwe uitvoering speelt slim in op de klanten die wel graag de lekkere agressieve styling en aerodynamische voordelen van de TECHART Aerokit, maar toch graag een iets subtielere OEM-achtige uitstraling willen. Of ze vinden koolstofvezel gewoon niet mooi, wie weet. Waar de carbon variant vooral inzet op zichtbare performance looks, kan de verfbare versie volledig in carrosseriekleur of contrastkleur worden afgewerkt. En dat biedt natuurlijk mogelijkheden.

Volgens TECHART blijft de filosofie achter het pakket ongewijzigd: een strak en functioneel design dat niet alleen visueel direct impact maakt, maar ook gewoon bijdraagt aan de aerodynamische prestaties, gecombineerd natuurlijk met de afwerking die je van TECHART gewend bent.

De Aerokit zelf is dus geen volledig nieuw product, maar een bestaande upgrade voor de 911 (992.2) die onder meer bestaat uit een front splitter en aangepaste frontdelen, side skirts en diverse aero-elementen langs de flanken, een diffuser en meerdere varianten van achterspoilers.

Volledig goedgekeurd voor gebruik op de weg

Een zeer belangrijk detail is dat alle onderdelen beschikken over een onderdelen-typegoedkeuring van het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Dit betekent dat de onderdelen volledig voldoen aan de strenge regelgeving en zonder complexe individuele keuringen op de openbare weg gebruikt mogen worden. Oom agent kan jou dus niets maken. Tenminste niet wat de bodykit betreft.