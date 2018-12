We betalen duizenden euro’s door auto’s met een uitlaat!

En zo gaan we dood.

De Milieudefensie heeft weer eens een rapport uitgepoept die cijfers in een interessant perspectief zet. Volgens de organisatie betalen we als samenleving duizenden euro’s omdat er vervuilende auto’s op de weg rijden.

De Nederlandse milieuorganisatie stelt dat giftige uitlaatgassen van auto’s ons gemiddeld 4.000 euro per auto kost. Dit bedrag is gebaseerd op mensen die ziek worden en vroegtijdig komen te overlijden door die verrekte gore auto’s. De cijfers zijn berekend op basis van een Engels onderzoek. De auto met een verbrandingsmotor is een afschuwelijk iets, want Milieudefensie zegt dat alle rondrijdende auto’s bij elkaar opgeteld 50 miljard (!!) euro gezondheidsschade kost. Daar kun je een leuke vakantie van boeken.

Milieudefensie vindt het dan ook ridicuul dat autobelastingen niet stilstaan bij deze schade. Voor het gemak doet de organisatie net of BPM op basis van de CO2-uitstoot in gram/km niet bestaat. Vooral de uitspraak van Anne Knol, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie, is een echte tranentrekker.

Het is verschrikkelijk dat zoveel mensen ziek worden of overlijden door giftige uitlaatgassen. Iedereen kan er ziek door worden, of je nu automobilist bent of niet. En iedereen betaalt mee aan de zorgkosten veroorzaakt door de vervuiling.

Zo. Durf nu nog maar eens de sleutel van je vervuilende auto om te draaien of op de startknop te drukken. Loop aan het einde van je werkdag naar huis om eens over je zonden na te denken. Vieze vervuiler!

Als oplossing hoopt Knol op de invoering van (daar is ‘ie weer) kilometerheffing! De vervuiler moet betalen en zo een extra bijdrage leveren aan de zorgkosten naar aanleiding van gezondheidsschade.