Help deze smurf van zijn Bugatti Chiron af

Hey kom naar Chironland, het is hier heel speciaal.

Zou het introlied van de Smurfen hebben geklonken in het hoofd van de besteller toen hij (m/v) zijn Chiron samenstelde? Feit is dat hij niet in het openbaar gezien wilde worden met de Bugatti, want met de hypercar is amper gereden en nu kun je de exclusieve Chiron kopen.

Eigenlijk is hier niet sprake van een reguliere Chiron en is er een logische verklaring voor de lage kilomterstand. De auto in kwestie is namelijk aangekocht door een Bugatti-dealer. De Bug stond als modelletje mooi te zijn in de showroom en heeft slechts 365 mijl op de teller staan. Via veilinghuis Bonhams is het de bedoeling dat de Bugatti naar een eerste échte eigenaar gaat.

Deze Bugatti behoort tot de eerste 100 gebouwde exemplaren van de Chiron. De auto werd geleverd in de Verenigde Staten en heeft eind november zijn eerste beurt gehad. Bonhams verwacht een opbrengst tussen de 2,8 en 3,3 miljoen dollar voor de Chiron. Voordeel is wel dat je met deze Chiron nog vier jaar garantie krijgt.

De two-tone Bugatti heeft als primaire tint de kleur Nocturne gekregen, in combinatie met het zeer opvallende Sprint Blue Effect tot op de velgen toe. Mocht rood meer je ding zijn dan is deze Chiron misschien wat interessanter. De veiling zal plaatsvinden in januari.