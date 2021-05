De duurste R63 AMG van Marktplaats, dít is 'm - Autoblog.nl

De duurste R63 AMG is ook de goedkoopste, trouwens.

De R-Klasse is een van de wonderen van Mercedes-Benz. Een gigantische MPV die Mercedes een GST (Grand Sport Tourer) noemde (dat was ook de naam van de concept. De R-Klasse stond op dezelfde basis als de M-Klasse en GL-Klasse. Het idee was om een soort ultieme reismobiel te creëren.

Het bleek niet zo’n slimme zet te zijn. Mensen willen helemaal niet een grote ruime auto, maar een stoere en lompe auto. Het ruime en praktische aspect lijken meer drogredenen om een dergelijke tank te kunnen verantwoorden. Dus terwijl de faux-praktische M en GL als zoete broodjes over de toonbank gingen, verstofte de daadwerkelijk praktische R-Klasse in de showrooms.

Duurste R63 AMG van Marktplaats

Het is niet dat Mercedes het niet geprobeerd heeft. Je kon kiezen uit een korte- of lange versie. Standaard had je achterwielaandrijving, maar 4Matic-vierwielaandrijving was mogelijk. Daarnaast was er een behoorlijke keuze uit puike benzine- en dieselmotoren. De gaafste was deze, de R63 AMG.

Deze had de M156-motor onder de kap, de befaamde volvette 6.2 liter V8. In dit geval leverde deze achtcilinder 510 pk en 630 Nm. Nu vraag je je af, wie zat erop te wachten? Nou, bijna niemand dus. In totaal zijn er zo’n 200 van gebouwd. Waar bijzondere AMG’s normaal gesproken bijzonder duur zijn, valt dat bij deze duurste R63 AMG reuze mee. Je betaalt namelijk 39.500 euro en dan is ‘ie van jou!

Lange versie

De duurste R63 AMG (W251) van Marktplaats komt uit 2007 en heeft sindsdien 128.540 kilometer gelopen. Niet bijzonder veel, maar voldoende om lekker door te rijden. Het is een lange versie, er zijn ook 84 R63’s gebouwd met korte wielbasis. Om eerlijk te zijn komt het concept van de R63 het beste tot zijn recht met de lange wielbasis, want dan heb je een nog ruimere auto, zie het iets minder zeldzaam.

De combinatie van zwart-op-zwart is niet heel erg sprankelend. Het misstaat overigens niet. Met name in lichtere kleuren ziet de R-Klasse er wat pompeus uit met de gekke neus. Aan de andere kant, in het zwart lijkt het net een auto waarbij Mieke Telkamp op repeat op de stereo staat.















Dan de vraag: is de duurste R63 AMG van Nederland zijn geld waard? Ja, eigenlijk wel. Er staan er een paar te koop in Europa. Daar vind je ze vanaf 35 mille en loopt het op tot 55.000 euro. Die moet je dan ook nog even importeren. Deze staat al klaar voor je, check hier de R63 advertentie!

