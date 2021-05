Verstappen: "Gelukkig start Hamilton maar als zesde*" - Autoblog.nl

Max Verstappen deelt voorafgaand aan de race in Monaco een tikje uit aan Lewis Hamilton.

De kogel is door de kerk: Verstappen start de race van Monaco dadelijk toch vanaf de eerste startpositie. Na de kwalificatie ging de Nederlander er al min of meer vanuit dat de schade aan Leclercs Ferrari te groot was om pole te houden. Doch bij Ferrari had er zich klaarblijkelijk een Italiaans mirakel voorgedaan. In het holst van de nacht verschenen er een paar mannen met zwarte zonnebrillen in strak gesneden pakken in de paddock, die een goed gesprek wilden met Jean Todt over vergroening van de sport. Zodoende kon de crashende Charles voor eigen publiek alsnog als nummer één Sainte Dévote induiken in de eerste ronde.

Inmiddels weten we echter dat het tóch weer een beetje anders gaat lopen. In de ronde naar de grid, merkte Leclerc toch een probleem op met zijn auto. In plaats van naar de eerste startpositie te navigeren, is hij de pitbox ingereden. De facto start Max dan dus vanaf pole, hoewel hij wel vanaf de ‘vieze’ kant van de grid weg moet rijden. Charles zal hoogstwaarschijnlijk überhaupt niet meer starten. Keihard voor CL16, maar mooi nieuws dus voor MV33. Doch ook zonder dit fortuinlijke voorval voelde Max Emilian zich vandaag al helemaal senang. Dat heeft alles te maken heeft met de zeer matige kwalificatie van Hamilton. De Brit was gisteren zevende en moet nu effectief vanaf P6 beginnen:

Ik voel me erg goed vandaag. Ik heb ook lekker geslapen. Maar laten we kijken wat we kunnen vandaag, we gaan zien wat we kunnen doen op strategisch vlak. Natuurlijk jammer van gisteren met de rode vlag, maar daar doe je natuurlijk niets aan. Onze directe concurrent staat gelukkig wel zevende dus we gaan zien wat we kunnen doen. laten we hopen dat we goede punten kunnen binnen slepen en misschien kunnen we de race winnen. Max Verstappen, kijkt alleen naar Hamilton

Het is een klein steekje van onze held richting Hamilton. Een teken dat de strijd tussen de twee ook naast de baan warmer wordt deze zomer. Na de Grand Prix van Spanje meldde politiek dier Hamilton al dat hij ‘veel geleerd had’ van het achter Max aan rijden. Hierbij werd kennelijk ook gedoeld op de flexende achtervleugel van de Red Bull. Deze week voegde HAM er aan toe dat onze held meer te bewijzen heeft dan hij. Christian Horner achtte het zelfs noodzakelijk om te stellen dat ‘Lewis het leuk vindt dit soort mindgames te spelen, maar het alleen aantoont dat Max onder zijn huid zit’.

Mocht Verstappen vandaag inderdaad een bak punten terugpakken op Hamilton in het kampioenschap, is het verstandig om vast een voorraad popcorn in te slaan. Maar goed, misschien tikt Bottas ‘m er wel vanaf met zijn Mercedes voor een contractverlenging. Nog even wachten dus met die bulkaankoop bij de Makro.