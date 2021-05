Hamiltons boodschap mag niet te politiek zijn, aldus FIA - Autoblog.nl

Jean Todt vindt dat Hamiltons boodschap niet te politiek mag zijn. Ook vindt de FIA-baas de F1 te saai.

Op het moment dat een grootheid de sport aan het domineren is, wordt de held in kwestie veelal niet op waarde geschat. Dat is nu ook aan de gang. Hamilton is bezig om alle records van Schumacher naar het tweede plan te verwijzen. In de tijd van Schumacher was Formule 1 ook niet bijster leuk om naar te kijken overigens. Der Schumi won alles en David Coulthard mocht als een Max Verstappen af en toe ook winnen.

Lewis Hamilton maakt van de gelegenheid gebruik om diverse boodschappen uit te dragen. Zo is Hamilton een voorvechter van gelijkheid en een schoner milieu. Natuurlijk zijn daar duizenden anonieme accounts in commentsecties op het internet die daar flinke kritiek op hebben. Aan de andere kant, Hamilton trekt zijn scheur wél open in een zeer conservatieve en zeer welvarende omgeving.

Hamiltons boodschap

Voor Jean Todt moet Hamilton niet te ver doordraven. Hij vindt het prima dat Hamilton ‘activistisch’ is, maar het moet niet politiek gaan worden. Officieel is het namelijk bij de FIA verboden om politieke boodschappen uit te dragen in de Formule 1. De F1 moet natuurlijk wel een soort bubbel blijven waarin alles perfect is, zodat de biljonairszoontjes hun rondjes kunnen rijden in Hazen, Aston Martins en Williams’.

Aan Corriere della Sera laat Jean Todt het volgende weten:

Vijftig jaar geleden balde Lee Evans zijn vuist bij de Olympische Spelen. Maar tegenwoordig is het anders. Als iemand een gebaar maakt, gaat dat een tweede leven leiden op Social Media-netwerken.



Lewis is een kampioen. Dat weet hij als geen ander en mede daardoor verspreidt hij zijn boodschappen en berichten. Dat is allemaal goed en aardig, zolang het maar geen politieke statements worden. Jean Todt, houdt niet van politieke spelletjes.

Daarbij is de FIA al veer progressiever dan voorheen:

We werken er hard aan om te zorgen dat er kampioenen uit alle windstreken kunnen komen. En we zijn aan het pushen voor meer ‘gender equality’. Er zijn gelukkig nu al meer vrouwen in een toppositie bij de FIA. Maar deze processen nemen veel tijd in beslag. Jean Todt, is getrouwd met een Bondgirl

Meer competitie

Ook laat Todt even weten wat hij verder wil met de F1. Het liefste wil de Fransman dat er meer teams en coureurs bijkomen. Ook wil hij graag dat zijn voormalig werkgever, Ferrari, het beter gaat doen.

Ik kan niet genoeg bedarukken hoe belangrijk een sterk Ferrari-team is voor de sport. Ik heb bewondering voor de dominantie van Mercedes. Maar ik vind er zelf niets aan en zou zelf liever meer competitie willen zijn. Voor acht jaar lang zijn Hamilton en Mercedes enorm dominant. Ze konden op hun lauweren rusten, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben enorm veel honger en motivatie. Gelukkig is er nu een duel met Max Verstappen. Jean Todt, maakte de F1-seizoenen 2000 tot 2004 intens saai.

Waarvan akte.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat vind jij? Moet Lewis Hamilton zijn mond houden over belangrijke zaken? Of moet hij JUIST zijn positie gebruiken om verandering te bewerkstelligen? Laat het antwoord weten, in de comments!

Via: Grandprix.com.