De eigenaar van deze M3 GTR mag van geluk spreken

Koester je bezittingen.

Matthew Trivett is een gelukkig man. Een heel gelukkig man. Dat was vorige week nog wel anders. Deze dude had met zijn E46 M3 GTR één doel voor ogen: maak de ultieme racer. Een maandenlang proces ging van start en op 30 mei was het eindelijk zover. De ombouw naar een GT3-racer was klaar en de Canadees kon gaan knallen met zijn machine.

Meer dan één race werd er niet gereden, want begin deze maand werd zijn raceauto, met een waarde van zo’n 100.000 Canadese dollars, gestolen. De man was er, begrijpelijk, kapot van en al gauw leek alle hoop vervlogen.

De auto werd in de nacht van 4 juli ontvreemd uit zijn garage en door dieven ingeladen in een trailer. Tegenover Jalopnik maakte Trivett bekend dat de gouden tip werd beloond met een geldbedrag van 10.000 Canadese dollar.

Via een tip heeft de politie de auto deze week gevonden. Op zo’n 40 minuten rijden van de plek waar de custom M3 GTR was gestolen. Gisteren deelde Trivett het goede nieuws op sociale media. De auto heeft geen schade, maar wel ontbreken voor 15.000 dollar aan onderdelen en gereedschap. Een nare ontdekking, maar in elk geval is de auto weer terug. Dat loopt in de meeste gevallen toch minder goed af…